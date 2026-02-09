¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¤È¤Ó¤­¤ê¤ÎÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤¿¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¡£(C)Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¿¿»÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿À¥»¡¼¥Ö¤À¡£

¡¡¸½ÃÏ£²·î£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¡¢£²°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë£¶°Ì¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£±óÆ£¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢£²¡Ý£±¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£

¡¡¾¡Íø¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¼é¸î¿À¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤À¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬PK¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä¾¸å¤Î90¡Ü£¸Ê¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥«¥ê¥¹¥Æ¥ë¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤¿¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢±¦¼ê¤ÇÞÕ¿È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¥·¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤ëÌ¾¾­¥Ú¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï»×¤ï¤ºÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¡ÖWhat a save!¡×¤È¸ý¤Ë¡£´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¸å¡¢¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤Ç¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¤«¤­¤À¤·¤¿ºÝ¤ÈÆ±¤¸Æ°¤­¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
 
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ÏSNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ­¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤GK¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¬±¿¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥»¡¼¥Ö¤À¡×¡Ö¤â¤·¥Ú¥Ã¥×¤¬¥­¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤é...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é¥·¥Æ¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë26ºÐ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¤Ï¡¢74Ê¬¤ÎÁê¼ê¤ÎFK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¶¯Îõ¤Ê¥­¥Ã¥¯¤ËÁ´¤¯È¿±þ¤Ç¤­¤º¡£ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤âÆÍ¤­Æ°¤«¤¹Ä¶Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

¡ÚÆ°²è¡Û¥Þ¥óC»Ø´ø´±¥Ú¥Ã¥×¡¢Âç¶½Ê³¤Î¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤º¡Ä

 