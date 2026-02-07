この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が数字の錯覚に警鐘！『誰もが行ったことある人気店が大量閉店で経営の危機？”36年連続”の決算の裏側を暴露！』

この記事は以下の動画を基に、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネルで『誰もが行ったことある人気店が大量閉店で経営の危機？”36年連続”の決算の裏側を暴露！』と題した動画を公開した。長年にわたり成長企業の象徴とされてきた家具・インテリア大手ニトリについて、36期連続と語られてきた増収増益の実態や、足元で起きている変化を冷静に整理している。



動画ではまず、「大量閉店」「経営危機」といった刺激的な見出しが先行している状況に触れつつ、実際には閉店と同時に新規出店も行われ、店舗数そのものは増加傾向にある点を確認する。その一方で、業績が頭打ちになり、利益水準が下がってきているという事実を示し、表面的な店舗数だけでは見えない課題があると指摘。



特に注目されるのが、36期連続増収増益とされてきた決算の「からくり」である。菅原氏は、決算期変更により一時的に集計期間が13ヶ月となった年度が存在する点を取り上げる。この数字を通常の12ヶ月ベースに換算すると、売上や利益のピークは別の年度にあり、連続成長の見え方が大きく変わるという。数字の並びだけでは判断できない構造があることを示す場面だ。



さらに、利益率が低下している背景として、円安や物価高といった外部環境の影響を挙げる。海外で生産し輸入するビジネスモデルは、為替やコスト変動の影響を受けやすく、これが収益を圧迫しているという見方である。加えて、中国事業では大型店舗の不振による閉店が続き、海外展開が必ずしも成長エンジンになっていない現状にも言及する。



多角化戦略についても触れ、家具業界全体が転換期にあることが浮かび上がる。



動画全体を通じて強調されるのは、「ニトリが弱くなった」と断じるのではなく、これまでの成長が前提として通用しなくなりつつあるという現実である。数字の見方、決算の仕組み、外部環境の変化をどう捉えるかによって、同じ企業でも評価は大きく変わることが示された。企業決算や成長神話を鵜呑みにせず構造的に理解したい読者にとって、背景を整理する材料となるだろう。