「TikTokに中毒性」EUが規制法に違反との見解

EU（ヨーロッパ連合）の執行機関であるヨーロッパ委員会は6日、中国の動画投稿アプリTikTokについて、動画が次々と表示される設計などに中毒性があり、巨大ITを規制する「デジタルサービス法」に違反しているとの暫定的な見解を公表しました。

この中でヨーロッパ委員会は、映像が途切れることなく表示される「無限スクロール」や自動再生、プッシュ通知、さらに個人に合わせたレコメンド機能などが利用者にスクロールを促し続けるとして、心身に与える影響をTikTokが十分に評価していなかったと指摘しました。

また、未成年が夜間に利用する時間やアプリを開く頻度など、強迫的な利用を示す指標を軽視していた可能性にも言及しました。

ヨーロッパ委員会は、スクリーンタイム管理や保護者向けの管理機能だけではリスク低減が不十分だとして、サービスの基本設計の見直しを求めています。

一方、ロイター通信によりますと、TikTok側は「内容は誤りで根拠がない」と反発し、あらゆる手段で争う姿勢を示しました。

今後、TikTokには文書の閲覧や書面での反論の機会が与えられ、ヨーロッパ委員会が最終判断を下します。

違反が認定されれば、全世界年間売上高の最大6％の制裁金が科される可能性があります。