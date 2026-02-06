【初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア】 受注期間：2月6日～3月23日23時59分 10月 発売予定 価格：38,500円 TAITO GEAR&GOODS限定商品（完全受注生産）

タイトーの高品質フィギュアブランド「spiritale」は、フィギュア「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア」を10月に発売する。受注期間は3月23日23時59分まで。価格は38,500円。

本製品は、spiritale×初音ミク×さいとうなおき氏による特別企画として、イラストレーターのさいとうなおき氏の生配信にて、「お絵描き」をテーマに描かれたイラストを、圧倒的な造形と彩色で1/7スケールフィギュア化したもの。

大きなデジタルペンを手に、花々と創作ツールに囲まれたミクの姿は、まるでイラストから飛び出したかのような存在感で、ペンが光るギミックも搭載し、繊細なディテールと鮮やかな色彩によって、創作の楽しさとミクの魅力を余すことなく表現している。

今回の初音ミクは、「お絵描きを司る創造主」。創作の楽しさと無限の可能性を象徴し、ツールバー風の天使の輪や、猫の目に隠された必須ショートカットキー「E」「G」など、テーマに沿った遊び心あふれる仕掛けが随所に散りばめられている。

舞い上がる髪やスカート、花びらのダイナミックな流れも、こだわりの造形で見事に再現しており、花々と画材ケース、額縁モチーフで構成された華やかな台座が全体を美しく引き立て、あらゆる角度から鑑賞を楽しめる高いディスプレイ性を実現。キャラクターと世界観が一体となった、まさに“飾るアート”と呼ぶにふさわしい逸品に仕上がっている。

「初音ミク×さいとうなおき 初音ミクのフィギュアをつくってみた！～お絵描きver.～ 1/7スケールフィギュア」

スケール：1/7スケール サイズ：高さ 約340mm（台座含む） × 横 約230mm × 奥行き 約175mm 素材：PVC、ABS、鉄 電池仕様：ボタン形電池（LR41）×3個（別売り）

Art by さいとうなおき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net