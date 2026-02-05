しみけん、1カ月にかかる驚きの食費とは？「僕がどれだけ食にこだわっているか」
タレント・しみけん（46）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、月にかかる驚きの食費を明かした。
一部ユーザーが「5万円のミシュラン3つ星の店より、家系ラーメンの方がおいしい」といった記事をポストした。これを受けて、しみけんは「僕は22歳から食べ歩いて、食費も毎月100-150万円ほど使い、どこにでも食べに行きます。(僕と知り合いの方は僕がどれだけ食にこだわっているか、必ず知っています）」と切り出す。
「元記事の人は食の魅力がわかる前に辞めてしまってる。食もワインもアンティークも楽しむには知性とベースとなる経験値が必要。いきなり5万の食を食べてもその価値はわからない。少しずつ食べていく中で、シェフの思いや考え、生産者の想い、給仕する人達の動きなどが 刺激的で感動的で味以外でも満たされていく」
「食事の時間も2時間半から長いと4時間ほど。それにも理由があるから、食べ手もずっとワクワクしていられる。食を楽しめる人はとても幸せで人生が豊かで知性に溢れています」といい「これはお金があるからできる、ではありません。安くてもおいしいレストランは沢山あります。向き合い方の問題です」と私見を展開していた。