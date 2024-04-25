AV男優しみけんが25日、X（旧ツイッター）を更新。日本テレビ系で放送されたクイズ番組「アメリカ横断ウルトラクイズ」の問題を作成するアルバイトをしていたことを明かした。同番組は1970年代から90年代にかけて放送されて人気を博した視聴者参加型のクイズ番組。しみけんは「僕が18歳でまだ男優で食えない時にたまたまフロムエーで見つけた『アメリカ横断ウルトラクイズ』の問題作成のアルバイトをした事がある。（今世紀最後