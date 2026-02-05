Creepy Nuts「LEGION」完全生産限定アナログ盤

Creepy Nutsは、アルバム「LEGION」のリリース1周年を記念し、同作のアナログ盤をリリースする。「Bling-Bang-Bang-Born」や 「オトノケ」などを含む全15曲収録したCreepy Nuts「LEGION」完全生産限定アナログ盤(AIJL-5346～7)は、3月12日発売で価格は6,600円。

アナログ盤は、作品性をより立体的に体感できるフォーマットとして制作。ジャケットアートワークもアナログサイズで再構築され、作品世界を視覚的にも堪能できる仕様になっている。

Creepy Nutsは先日「オトノケ」が、「Bling-Bang-Bang-Born」に続き、アメリカレコード協会(RIAA)によりゴールド認定を受けた。日本人としては史上初の日本語詞で2曲のゴールド認定という偉業達成となる。

今年4月には、アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス「Coachella Festival 2026」と、自身初の北米ワンマンツアーが予定されている。

[DISC1 sideA]1. 中学 22 年生 - 22nd year of junior high school2. doppelganger3. ビリケン - Biriken4. japanese [DISC1 sideB]1. ちゅだい - Chxxai2. Bling-Bang-Bang-Born3. エマニエル - Emmanuelle4. Get Higher [DISC2 sideC]1. はらぺこあおむし - The Very Hungry Caterpillar2. first penguin3. オトノケ - Otonoke4. 二度寝 - Nidone [DISC2 sideD]1. 通常回 - Tsujoukai2. mart3. LEGION