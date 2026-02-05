ブルガリ♡ブライダルフェアで叶える世界にひとつの愛のリング

ブルガリが贈る「デザイン ユア ラブ」ブライダル フェアでは、ローマにインスパイアされた「ローマ アモール」や「インコントロ ダモーレ」「デディカータ・ア・ヴェネチア」など、運命の愛をテーマにしたリングをセミ・オーダーでお届け♡2026年2月7日（土）から3月8日（日）まで、全国のブルガリショップで開催されます♪

世界にひとつ♡デザイン ユア ラブ

セミ・オーダーサービス「デザイン ユア ラブ」では、心に留まったダイヤモンドルースを使い、あなただけのオリジナルリングを制作可能。対象リングは以下の通りです。

「ローマ アモール」リング PTｘDIA 0.3ct～

価格：535,700円～

「ローマ アモール」 リング PTｘDIA 0.3ct~

価格：405,900円～

「インコントロ ダモーレ」 リング PTｘDIA 0.18ct～

価格：379,500円～

「デディカータ・ア・ヴェネチア」 リング PTｘDIA 0.18ct～

価格：302,500円～

「デディカータ・ア・ヴェネチア」 リング PTｘDIA 0.3ct～

価格：605,000円～

ブライダルリングに永遠の愛を刻む特別なセミ・オーダー体験です♡

歴史とロマンに寄り添うブルガリリング

ブルガリ誕生の地ローマでは9世紀に結婚指輪の交換が始まりました。新郎は金の指輪、新婦は鉄の指輪を贈ったことに由来し、永遠の愛の象徴に。

今回のブライダル フェアでは、ローマ アモールリングをはじめ、運命の愛を描いたロマンティックなデザインが揃い、歴史と創造性が織りなす特別なリングを選ぶことができます。

幅広いラインナップで理想のリングを

「ローマ アモール」 リング PGｘDIA 0.3ct～

価格：535,700円＊

「ローマ アモール」 リング PGｘDIA

価格：106,700円／298,100円

「ローマ アモール」 リング WGｘDIA

価格：320,100円

ブライダルフェアでは、セミ・オーダー対象外も含め豊富なコレクションを用意。

この機会に、プラチナ・ピンクゴールド・ホワイトゴールドからお好みの素材とデザインを選び、世界にひとつだけのリングを手に入れて♡

＊デザイン ユア ラブ 対象外

ブルガリで叶える♡永遠のブライダルリング

「デザイン ユア ラブ」ブライダル フェアは、2月7日（土）～3月8日（日）まで全国のブルガリ ショップで開催。

PTｘDIAのローマ アモール 0.3ct～ 535,700円～やインコントロ ダモーレ 0.18ct～ 379,500円～など、豊富なリングコレクションを揃えています♡

ブライダルリング選びに、永遠の愛を刻む特別なひとときを♪