【ポケパーク カントー】 2月5日 開業 場所：遊園地「よみうりランド」内（東京都稲城市・神奈川県川崎市）

よみうりランドと読売新聞東京本社は、ポケモンとの共同事業として、屋外常設施設「ポケパーク カントー」を本日2月5日に東京都稲城市と神奈川県川崎市にまたがる遊園地「よみうりランド」内に開業する。

「ポケパーク カントー」は、「ポケモン」の魅力に触れることができる初の屋外常設施設。よみうりランドと、読売新聞東京本社、ポケモンの3社で設立したポケパーク・カントーが運営する。

広さ約2.6ヘクタールの本施設は、緑豊かな多摩丘陵の地形を生かした森のエリア「ポケモンフォレスト」と、グッズ購入などを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアで構成されている。

森の中でポケモンに出会える！「ポケモンフォレスト」

段差のある道や草むら、トンネルなど起伏に富んだ森が広がる「ポケモンフォレスト」に一歩足を踏み入れれば、冒険のはじまり。全長約500mの散策道を歩きながら、それぞれ違う表情のポケモンを観察し、さまざまな場面を垣間見られる。中には背中に乗ることができるポケモンも存在する。

多彩なイベントが楽しめる「カヤツリタウン」

「カヤツリタウン」の入り口には、ポケモンを回復させる施設として「ポケモンセンター」がある。グッズ購入やオリジナルドリンク、フードが楽しめるショップも並んでいる。

また、ピカチュウたちのアトラクション「ピカピカパラダイス」と、イーブイたちのメリーゴーラウンド「ブイブイヴォヤージュ」も体験できる。

ピカチュウとイーブイが登場するパレードや「カヤツリジム」でのステージショーなど、ポケモンの世界を満喫し、交流できるイベントも用意されている。

チケット情報

「ポケパーク カントー」公式サイトにて抽選申し込みが可能。公式サイトの会員登録時に、日本国内で使用可能な携帯電話によるSMS認証が必要となる。

4月いっぱい分のチケット抽選は既に終了。5月分の抽選は2月1日から12日までの間に抽選受付が実施される予定。

抽選販売スケジュール

5月1日以降分

・抽選申込期間：毎月1日～12日（2月1日より、3カ月後の1カ月分が対象）

・当選のご案内：毎月下旬頃（当選者のみ）

・当選者決済期限：毎月末日まで

先着販売スケジュール

2カ月先の同日までの入場分

・販売期間：1月22日18時～（売り切れ次第終了）

※毎月末日に2カ月後の末日までの入場分が販売される。

（例：2月28日18時に4月28日・29日・30日の入場分が販売開始）

【チケットの種類と料金】

「エリートトレーナーズパス」・「トレーナーズパス」・「タウンパス」の3種類が用意されている。「タウンパス」は5月入場分から販売される。

それぞれのチケットは、来場日によって異なる料金で販売される。すべてのチケットでよみうりランドにも入園できる。詳細は公式サイト内チケット情報のページにて公開されている。

□「ポケパーク カントー」公式サイト内チケット情報のページ

※カヤツリタウンのみに入場できる「タウンパス」は後日発売予定です

※販売方法や販売スケジュールは変更となる場合があります

(C)2025Pokémon. (C)1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.



ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。