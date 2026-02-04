リンガーハットの「長崎ちゃんぽん」が2月16日から40円値上げへ。SNSでは理解を示す声「仕方がないかな」

リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、2026年2月16日から商品の価格改定を行います。

主力商品の「長崎ちゃんぽん」と「長崎皿うどん」は40円、ぎょうざは10円の値上げとなります。

「国産野菜100％は続けてほしい」

リンガーハットは、価格改定の理由を「昨今の原材料費やエネルギーコスト、物流費・人件費などの継続的な上昇は、企業努力のみで吸収できる範囲を大きく超える状況」のためと説明しています。

また、「今後も変わらず『国産野菜100％』の品質を守り、安全・安心で価値ある商品をお届けする」として、同チェーンの特徴である野菜へのこだわりを続けていくそうです。

SNSでは「物価高なんとかして欲しいです」「野菜たっぷりちゃんぽんは1,000円超えてくるか」「国産野菜100％は続けてほしいから、仕方がないかな」「まあ仕方無いですね」といった声が寄せられています。

以下は主な商品の新価格です。

・長崎ちゃんぽん：860円→900円

・長崎皿うどん：900円→940円

・野菜たっぷりちゃんぽん：990円→1030円

・ぎょうざ3個：200円→210円

・ぎょうざ5個：300円→310円

なお、一部店舗は上記より20円〜30円高い価格設定です（ぎょうざを除く）。東京23区、北海道、沖縄県、小田急マルシェ町田店、新横浜北口店、成田国際空港第3旅客ターミナルビル店、京都四条河原町店、難波千日前店が対象です。ぎょうざは地域による特別価格はありません。

新サイドメニュー「焼き焼売」は2個300円

今回の価格改定に合わせ、リンガーハットは新メニューの提供を始めます。

国産豚肉と玉ねぎを使用した「焼き焼売」（2個300円）は、表面をカリッと焼き上げた、香ばしさと玉ねぎの甘みが特徴の焼売です。ちゃんぽんともよく合います。

また、食事の楽しみを広げる新しい卓上調味料として、「特製だし酢」が登場します。厳選した昆布と3種の節を使用したまろやかな旨味が広がるだし酢です。

さらに、野菜たっぷりシリーズの人気ドレッシング「柚子こしょうドレッシング」が再登場します。ピリッとした刺激と爽やかな香りです。復活の要望が多く寄せられたことから実現しました。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）