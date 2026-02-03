俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、海をバックに撮影した最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】10kg減が話題の本田望結の激変ショット

これまでもInstagramで「え、本人？すげー大人っぽい」「雰囲気すごく変わるけど、これはこれで良い感じ！」と驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が一番やね！！」などの反響を集めたスケートリンクで優雅にポーズを決める動画なども投稿してきた。

また、21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化について明かし、話題となっていた。

海をバックに撮影した最新ショットに反響

2026年2月1日の更新では「毎年恒例のパワーチャージ」とコメントし、海をバックにダークカラーのアウターに身を包んだ最新ショットを披露。

この投稿には「痩せましたよね」「宮崎の青島かな？ 可愛過ぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）