この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が士業間の境界線を解説！『【警告】その仕事、実は違法です！6万円の報酬を受け取って税理士ら7人が書類送検!?』

「脱・税理士」を掲げる脱・税理士の菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『【警告】その仕事、実は違法です！6万円の報酬を受け取って税理士ら7人が書類送検!?』と題した動画を公開した。動画では、税理士法人が無資格で社労士業務を行い書類送検された事件を取り上げ、士業の現場に潜む構造的な問題に警鐘を鳴らしている。



問題となったのは、税理士法人の代表税理士ら7人が、社会保険労務士の資格を持たないまま社会保険手続きなどを代行し、報酬を得ていたとされる事案である。報道によれば、顧客6社から受け取った報酬は合計6万円にすぎない。菅原氏は、この金額と書類送検という結果の落差に触れ、「割に合わない」と率直な見解を示す。



一方で、同氏はこの出来事を単発の不祥事として片付けていない。会社設立時には社会保険手続きが不可欠だが、中小企業では顧問社労士を置かないケースが多く、結果として顧問税理士に依頼が集中しやすい現実があるという。税理士側も実務に慣れているため、つい引き受けてしまうが、それが違法行為につながる危うさを孕んでいると指摘する。



さらに菅原氏は、税理士と社労士の関係性にも踏み込む。互いに独占業務を持つ士業同士が、現場では業務領域を侵食し合っている実態があり、決して円満な関係ではないと語る。この緊張関係こそが、今回のような問題を表面化させた背景の一つだという。



動画は、経営者や実務担当者が無意識のうちに違法行為に関与してしまうリスクを可視化した点に特徴がある。どこまでが合法で、どこからが越えてはならない線なのか、その境界を考える材料が随所に散りばめられている。士業と関わる立場にある中小企業経営者が業務範囲の理解を整理する上で参考になる内容だといえるだろう。