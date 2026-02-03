Ž¢ÆüËÜ¤ÏAI¤Ç´°ÇÔŽ£¤ÏÂç´Ö°ã¤¤¡Ä¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤â¥Æ¥¹¥é¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë"ºÇ¶¯¤Î»ñ»º"¡Ú2026Ç¯1·îBEST¡Û
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Îµ»ö¡Ò¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î»þÂå¡Ó¡Ê1·î8Æü¸ø³«¡Ë¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖAI¤Î¼çÀï¾ì¡×¤¬ÌÀ³Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óCEO¤Ï¡¢CES2026¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìËç¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖAI Scales Beyond LLMs¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢AI¤Î¿Ê²½¼´¤Ï¤â¤Ï¤äLLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¹Ô°Ù¡¦ÊªÍýÀ¤³¦¡¦¼«Á³Ë¡Â§¤Ø¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÀë¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»º¶È¶¥Áè¤ÎÃ±°Ì¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¡×¤Ø°Ü¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Ãæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡½¡½¡ÖPHYSICAL AI TAKES LEAP¡×¤Ç¤¢¤ë¡£AI¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ò½Ð¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤È¤·¤ÆÊªÍýÀ¤³¦¤ÇÅ¾¤Ó¡¢²õ¤·¡¢³Ø¤ÖÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï±þÍÑÊ¬Ìî¤Î³ÈÂç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Agentic AI¤È·×»»ÎÏ¡¢ÊªÍý¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·ë¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤AI¤ÎÉ¸½à·Á¤ÎÀ®Î©¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖAI LEARNS LAWS OF NATURE¡×¤Ï¡¢AI¤¬¼«Á³Ë¡Â§¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ø½¬¡¦Ãµº÷¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ø³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢ÁÏÌô¤äºàÎÁ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿²Ê³ØÎÎ°è¤¬Æ±°ì´ðÈ×¤Ç°·¤ï¤ì¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤Î¼çÀï¾ì¤¬¸À¸ì¡ÊLLM¡Ë¤«¤é¡ÈÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¡É¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡×¤³¤È¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÏÀ¹Í¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£CES2026¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¨¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê¼çÌò¡×
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CES2026¤Î²ñ¾ì¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¶Ã¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö³ÎÇ§¡×¤Ë¶á¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎCES2025¡£ºÇÂç¤Î¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ã±¤ËÊ¸¾Ï¤òÀ¸À®¤¹¤ëAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢ÌÜÅª¤òÀßÄê¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¹¥¯¤ò´°¿ë¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¼«Î§Åª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦AI¡×¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë»º¶È¤Î¼çÌò¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆCES2026¡£²ñ¾ì¤Ç»ä¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¤¹¤Ç¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎAI¡É¤¬¡¢º£Ç¯¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼çÌò¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤òCES2026¤Î¹Âç¤ÊÅ¸¼¨¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤¬¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦»º¶ÈÍÑAI¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î°ÕµÁ¤äËÜ¼Á¤¬»ë³ÐÅª¤ËÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ÈÂÁ÷¤ä¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤Î¥Ç¥â¡¢¹©¾ìÆâ¤Ç¤ÎÊ£¿ôµ¡ÂÎ¤Î¶¨Ä´¡¢²°Æâ³°¤ò¸Ù¤°°ÜÆ°¤Èºî¶È¤ÎÅý¹ç¡£¸ÄÂÎÀÇ½¤Î¶¥Áè¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¶õ´Ö¤ÎÃá½ø¡×¤ò¸«¤»¤ëÅ¸¼¨¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤È¤Ï²¿¤«
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤È¤Ï²¿¤«¡£ÀìÌçÍÑ¸ì¤òÈò¤±¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦ÄêµÁ¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëAI¤Ç¤¢¤ë¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤ÎAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤¹¤ëAI¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Êª¤òÄÏ¤à¡£¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¹©¾ì¤ÇÊ£¿ô¤ÎÀßÈ÷¤¬¶¨Ä´¤·¤ÆÆ°¤¯¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤Î²ðÆþ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤òÃ´¤¦AI¤À¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤â¡¢¹©¾ì¤Î¼«Æ°²½¤â¡¢·è¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤¤¤Þ²þ¤á¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÌ¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¡È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÃÎÅªÈ½ÃÇ¡×¤ò¼«Î§²½¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÎÅªÈ½ÃÇ¤¬ÊªÍýÀ¤³¦¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È½ÃÇ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¹ÔÆ°¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ´°·ë¤¹¤ë¡£¼ºÇÔ¤È³Ø½¬¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Ï¡ÖÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¡×¤«¤é»º¶È¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¼çÂÎ¤Ø¤È¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¢£´ë¶È´Ö¤Ë¡Öº¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤¿
CES2026¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î»º¶È¤È¤·¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½¼Â¤È¥º¥ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£²ñ¾ì¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÃ±ÂÎ¤ÎÀÇ½¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼Æ±»Î¤Î¶¥Áè¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¹©¾ìÀßÈ÷¤Î¹âÅÙ²½¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤ò¤É¤¦Íý²ò¤·¡¢¤É¤¦À©¸æ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë²òÅú¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶¦ÄÌ¹à¤ò¸«È´¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¹ñ¤ÎÍý²òÎÏ¤ËÌÀ³Î¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤ò´Ó¤¯Ãæ³Ë³µÇ°¤¬¡¢World Foundation Model¡ÊWFM¡¢À¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£WFM¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤Î¹½Â¤¡¢°ø²Ì´Ø·¸¡¢»þ´ÖÊÑ²½¤ò³Ø½¬¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡Ö¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤«¡×¤òÆâºßÅª¤ËÍý²ò¡¦Í½Â¬¤¹¤ëAI¤ò»Ø¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀìÍÑAI¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤â¡¢¹©¾ì¤â¡¢ÁÒ¸Ë¤â¡¢Æ±¤¸WFM¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿°Û¤Ê¤ë¡È¼Â¹ÔÂÎ¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£CES2026¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤¬¤â¤Ï¤ä³µÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Î»º¶È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëAI¡×¤Î»þÂå¤Ø
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢CES2026¤Ç¸«¤¨¤¿¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¸ÄÊÌµ»½Ñ¤Î²òÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥â¤ÎÍåÎó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹½Â¤¡×¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤¡Ê²£¼´¡ß½Ä¼´¡Ë¡¢¤½¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤¢¤ëWFM¤ÎÀµÂÎ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼ÂÁ©¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤É¤³¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤«¤ò¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î»þÂå¤È¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëAI¤¬¡¢»º¶È¤È¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿õ¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£CES2026¤Ï¡¢¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¹ð¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÃí¡ÛËÜ¹Æ¤Ç¤¤¤¦World Foundation Model¡ÊWFM¡¢À¤³¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»ë³Ð¡¦¸À¸ì¡¦¹ÔÆ°¤òÅý¹ç¤¹¤ë´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤òµ»½ÑÅª¤ËÊñ´Þ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¼ÍÄø¤ò¥í¥Ü¥Ã¥ÈÃ±ÂÎ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ä¹©¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¼Â¹ÔÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¤³¦Íý²ò¤ÎÃæ¿õ¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£³Æ¼Â¹ÔÂÎ¤Ï¡¢¤³¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÀ¤³¦Íý²ò¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤äÌò³ä¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ°ì´Ó¤·¤¿È½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢WFM¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤ËÌÀ¼¨Åª¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤ÎÀè¿ÊÅª´ë¶È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÆ±°ì¤ÎÍÑ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤Î¹½Â¤¤ä°ø²Ì´Ø·¸¤òÅý¹çÅª¤Ë³Ø½¬¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¼Â¹ÔÂÎ¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¹©¾ì¥·¥¹¥Æ¥àÅù¡Ë¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÀ¤³¦Íý²ò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤ËÆ±·¿¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍÑ¸ì¾å¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤ò²£ÃÇÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤òÂ¿ÍÍ¤Ê¼Â¹ÔÂÎ¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÃæ¿õÃÎÇ½¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¶¦ÄÌÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÀ¼¨Åª¤ËÄó¼¨¤¹¤ëWFM¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎÉ½¸½¤ä¼ÂÁõ·ÁÂÖ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÆ±Åù¤ÎÀ¤³¦Íý²ò¹½Â¤¤òÆâÊñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê¬ÀÏ³µÇ°¤È¤·¤ÆWFM¤ÈÁí¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆÃÄê´ë¶È¤ÎÍÑ¸ì¤ò³ÈÄ¥¤·¤ÆÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤Ë½Ð¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¤³¦Íý²òAI¤Î¶¦ÄÌ¹½Â¤¤òÃê¾Ý²½¤·¤¿Ê¬ÀÏÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆWFM¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¶¥Áè¤ò¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¶¥Áè¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡È¸í¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡É¤òÀï¤¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ç¥£¥¹¥é¥×¥·¥ç¥óÏÀ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï´ûÂ¸¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£WFM¤òÃæ¿õ¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤¬Ã±°ì¤Î¹½Â¤¤Ø¼ýÂ«¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¶¥Áè¤ÎÃ±°Ì¤Ï¡ÖÀ½ÉÊ¡×¤Ç¤â¡Ö»Ô¾ì¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¾®À®Î©¤¹¤ë¿·¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊMVE¡áMinimum Viable Ecosystem¡¢Ã±ÂÎ¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇ¾®¹½À®¤Ç¼«Áö¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ½Û´Ä¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿À¸ÂÖ·Ï¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡Ë¤ò¤É¤³¤Çºî¤ê¡¢¤É¤Î½ç½ø¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖËÜ¼Á¡×¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¤â¤Ê¤¤
¡üÂè1¾Ï¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎÁ´ÂÎ¹½Â¤
¡½¡½¤Ê¤¼¡¢Æ±¤¸µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡ÖÀ®Î©¤¹¤ëAI¡×¤È¡Ö»ß¤Þ¤ëAI¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢µÄÏÀ¤Ï¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤Ë»¶¤é¤Ð¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Æ°±¿Å¾¤¬¿Ê²½¤·¤¿¡£¹©¾ì¤Î¼«Æ°²½¤¬¹âÅÙ²½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸ÄÊÌ¤Î¿Ê²½¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼Á¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÄÊÌµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö²¿¤¬¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¤É¤³¤¬¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢Ê¬Ìî¤òÌä¤ï¤º¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆâÉô¹½Â¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î½Û´Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¥¿äÏÀ¡¦·×²è¡ÊReasoning¡¿Planning¡Ë
3¡¥¹ÔÆ°¡ÊAction¡Ë
4¡¥¥Ç¡¼¥¿¡¦³Ø½¬¡ÊLearning¡¿Feedback¡Ë
¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë½èÍý¥Õ¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤È´Ø·¸¤ò·ë¤ÓÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î½Û´Ä¹½Â¤¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§¼±¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¡Ö¸«¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬¤¤¤Þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ÊªÍýÀ¤³¦¤Ï¾ï¤ËÉÔ´°Á´¤Ç¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¥Î¥¤¥º¤ò´Þ¤ß¡¢ÊªÂÎ¤Ï±£¤ì¡¢¿Í¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ËÆ°¤¯¡£¤À¤«¤éÇ§¼±¤È¤Ï¡¢³ÎÎ¨Åª¤ËÀ¤³¦¤ò²¾Äê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ë¶á¤¤¡£
¢£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬½Û´Ä¤·¤Ê¤¤AI¡×¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë
¿äÏÀ¤È¤Ï¡¢¾ò·ïÊ¬´ô¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¾ï¤Ë¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤È²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡¢ÊÌ¤Î¹ÔÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î±Æ¶Á¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤«¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤ò²¾ÁÛÅª¤Ë»î¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿äÏÀ¡¦·×²è¤È¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ë»ý¤Ä¡ÈÀ¤³¦¤Î¥â¥Ç¥ë¡É¤ò»È¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ÔÆ°¤ÏÉÔ²ÄµÕ¤À¤«¤é¤À¡£Êª¤òÍî¤È¤¹¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢µ¡³£¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢AI¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¢AI¤¬À¤³¦¤È¡È·ÀÌó¡É¤ò·ë¤Ö¹Ô°Ù¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¹ÔÆ°¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢É¬¤º¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£À®¸ù¡¦¼ºÇÔ¡¦¿Í¤Î²ðÆþ¡£¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¡¤ÎÈ½ÃÇ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏÉû»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎÇ½¤½¤Î¤â¤Î¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬½Û´Ä¤·¤Ê¤¤AI¤Ï¡¢É¬¤º¤É¤³¤«¤Ç¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¡£
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö4¤Ä¤Î´ðÈ×¡×
¤³¤³¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î²£¼´¤Ï¡¢¶¥Áè¤Î¤¿¤á¤Î¼´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤â¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²£¼´¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ç¤Ïº¹¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢º¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¡£
¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢PoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤Ç»ß¤Þ¤ëAI¡¢¥Ç¥â¤Ç¤ÏÆ°¤¯¤¬¸½¾ì¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤AI¡¢°ìÅÙ¤Î»ö¸Î¤Ç¾Ã¤¨¤ëAI¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²£¼´¤ÎÍý²òÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²£¼´¤ò¡È²ó¤·Â³¤±¤ë¾ò·ï¡É¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÀ®Î©¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Î´ðÈ×¤¬Æ±»þ¤ËÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
L1¡§ÃÎÇ½¡¦·×»»¤ÎÀ®Î©´ðÈ×
²£¼´Á´ÂÎ¤òÅý¹ç¤·¡¢À¤³¦¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤·¡¢¹ÔÆ°·×²è¤òÀ¸À®¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁØ¤¬¼å¤¤AI¤Ï¡¢´Ä¶¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤ÇÇËÃ¾¤¹¤ë¡£
L2¡§¿ÈÂÎ¡¦´¶³Ð¤ÎÀ®Î©´ðÈ×
¸¤µ¤ò¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÆ°¤¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡Ö´ï¡×¡£¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¡¢ÎÏÀ©¸æ¡¢°ÂÁ´Àß·×¡£¤³¤ì¤é¤¬¼å¤¤¤È¡¢¤É¤ì¤Û¤É¸¤¤AI¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
L3¡§³Ø½¬²ÃÂ®¤ÎÀ®Î©´ðÈ×
²£¼´¤ò¡¢»È¤¦¤Û¤É¸¤¯¤¹¤ë¡¢¼ºÇÔ¤ò³Ø½¬¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¡£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ç¡¼¥¿½Û´Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
L4¡§¼Ò²ñ¡¦¼ûÍ×¤ÎÀ®Î©´ðÈ×
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¤â¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬·èÄêÅª¤ÊÁØ¡£»ö¸Î»þ¤ÎÀÕÇ¤¡¢ÀâÌÀ²ÄÇ½À¡¢µ¬À©¡¦¼õÍÆÀ¡¢ROI¡ÊÅê»ñ¼ý±×Î¨¡Ë¤Ç»ß¤Þ¤ëAI¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥½¨¤Ç¤â¼Ò²ñ¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¡£
½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£4³¬ÁØ¤Ï¡¢²¼¤«¤é½ç¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¹©Äø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£L1¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¡¢L2¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¡¢L3¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¡¢L4¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¤â¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£4¤Ä¤¬Æ±»þ¤ËÀ®Î©¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï²ó¤êÂ³¤±¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÀ®Î©´ðÈ×¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ°Íý¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®Î©´ðÈ×¤òÆ±»þ¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¶¥Áè¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¤ÎÃæ¿õ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢WFM¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸À¸ìAI¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
Âè2¾Ï¡§World Foundation Model¡ÊWFM¡Ë¤È¤¤¤¦Ãæ¿õ
¡½¡½¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»º¶È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î³Ë¿´¤Ï¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎËÜ¼Á¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¹âÀÇ½²½¡¦¼«Æ°±¿Å¾¤Î¹âÅÙ²½¡¦¹©¾ì¤Î¼«Æ°²½¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌÀ®²Ì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿¤ËÌä¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î°ìÅÀ¤À¡£AI¤Ï¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¥¿¥¹¥¯ÆÃ²½AI¡×¤ä¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑAI¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸À¸ìAI¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢°·¤¦ÂÐ¾Ý¤ÎÀ¼Á¤Ë¤¢¤ë¡£¸À¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢µ¹æÅª¤Ç²ÄµÕÅª¤Ç´Ö°ã¤¨¤Æ¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤Ï¡¢Ï¢Â³Åª¤ÇÉÔ³Î¼Â¤ÇÉÔ²ÄµÕ¤Ç¤¢¤ë¡£Êª¤òÍî¤È¤¹¡£¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£µ¡³£¤ò»ß¤á¤ë¡£¤½¤Î°ìÅÙ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò°·¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ§¼±¤·¤Æ¤«¤éÈ¿±þ¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¹ÔÆ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ëÃÎÇ½¡É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢WFM¤Ç¤¢¤ë¡£WFM¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤Î¹½Â¤¡¦°ø²Ì´Ø·¸¡¦»þ´ÖÊÑ²½¤òÆâÉô¤ËÀ¤³¦¤È¤·¤ÆÊÝ»ý¤·¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¹ÔÆ°¤ò²¾ÁÛÅª¤Ë»î¤·¡¢·ë²Ì¤òÍ½Â¬¤·¤¿¾å¤Ç¸½¼Â¤Î¹ÔÆ°¤òÀ¸À®¤¹¤ë´ðÈ×AI¤Ç¤¢¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢WFM¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ò²ò¤¯¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£WFM¤Ï¡¢À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò°·¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£WFM¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¤³¦¡×¤ò²ò¤¯
WFM¤Ï¡¢ÆâÉô¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼¡¤Î4ÁØ¤ò»ý¤Ä¡£
1¡¥À¤³¦É½¸½
¶õ´Ö¡¢ÊªÂÎ¡¢¿Í¡¢°ÕÌ£¡¢¹ÔÆ°²ÄÇ½À¤ò´Þ¤àÉ½¸½
2¡¥À¤³¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
ÎÏ¡¦Ëà»¤¡¦´·À¡¦¿Í¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´ÖÊÑ²½¤ÎÍý²ò
3¡¥·×²è¡¦°Õ»×·èÄê
Ì¤Íè¤ò²¾ÁÛÅª¤Ë»î¹Ô¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹ÔÆ°·ÏÎó¤òÁª¤ÖÇ½ÎÏ
4¡¥¼Â¹ÔÀÜÂ³
¹â¥ì¥Ù¥ëÈ½ÃÇ¤òÄã¥ì¥Ù¥ëÀ©¸æ¤Ø°ÂÁ´¤ËÍî¤È¤¹»ÅÁÈ¤ß
¤³¤ì¤Ë¤è¤êAI¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¡¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¦¤ë¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£WFM¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¤¿¤á¡¢¹©¾ì¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÄÊÌ¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸À¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤â¡¢¹©¾ì¤â¡¢ÁÒ¸Ë¤â¡¢Æ±°ì¤ÎÊªÍýÀ¤³¦¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÈÂÎ¡Ê¼Â¹ÔÂÎ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤Î¹Ô°Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¤±¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢WFM¤È¤Ï¡¢Æ±°ì¤ÎÀ¤³¦Íý²ò¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¼Â¹ÔÂÎ¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ¿õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¡ÖËÜ¼Á¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë2¼Ò
¤³¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»º¶È¤¬°ìµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¢ª¿Í·¿¡¢ÏÓ·¿¤È¤¤¤¦¼Â¹ÔÂÎ¤ò»ý¤ÄWFM
¡¦¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¢ªÀßÈ÷·²¤È¤¤¤¦½¸¹çÂÎ¤Î¼Â¹ÔÂÎ¤ò»ý¤ÄWFM
¤³¤ì¤é¤ÏÊÌ¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±°ì¤ÎWFM¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Â¹ÔÂÎ¤À¤±¤¬°Û¤Ê¤ë°ì¤Ä¤Î»º¶È¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤ò¡¢ÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÁõÁ°Äó¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆó¼Ò¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢
¡¦²¾ÁÛÀ¤³¦¡Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÀè¤Ë¹½ÃÛ
¡¦WFM¤ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ³°Éô¤ËÄó¶¡
¡¦¼Â¹ÔÂÎ¤Ï¸ÜµÒÂ¦¤Ë°Ñ¤Í¤ë
¢ªWFM¤ò¡Ö»º¶ÈOS¡×¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë´ë¶È
¥Æ¥¹¥é
¡¦¼ÂÀ¤³¦¡Ê¼ÖÎ¾¥Õ¥ê¡¼¥È¡Ë¤ÇÄ¾ÀÜ³Ø½¬
¡¦WFM¤ò¼«¼ÒÆâ¤Ë¿âÄ¾Åý¹ç
¡¦¼ÖÎ¾¤È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤òÆ±°ìÃÎÇ½¤Ç¶îÆ°
¢ªWFM¤ò¡Ö¼«¼ÒÃæ¿õ¡×¤È¤·¤ÆÆÈÀêÅª¤Ë°é¤Æ¤ë´ë¶È
¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤À¤¬¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÊ¿¤Ï´°Á´¤ËÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£WFM¤¬¡Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Á³À
WFM¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£
¡À¤³¦²ò¼á¤È¤¤¤¦¡Ö¶¦ÄÌÁ°Äó¡×¤ò°®¤ë
À¤³¦¤ò¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¼Â¹ÔÂÎ¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬Áý¤¹
°Û¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¡¦´Ä¶¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢À¤³¦Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¡£
£Ã±°ì´ë¶È¤Ç¤Ï´°·ë¤·¤Ê¤¤
¥Ç¡¼¥¿¡¦¿ÈÂÎ¡¦±¿ÍÑ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
WFM¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½Â¤¤Ï¡¢¾åÎ®¢ª²¼Î®¡¢¥â¥Î¤ÎÎ®¤ì¡¢¼è°ú´Ø·¸¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¿õ¡ÊWFM¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¡¦³Ø½¬¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¹½Â¤¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢OS¤È¥¢¥×¥ê¤Î´Ø·¸¤Ë¶á¤¤¡£
WFM¤òÃ±¤Ê¤ë¡Ö¹âÀÇ½AI¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤´¤È¤ËAI¤òºî¤ë¡¢¹©¾ì¤´¤È¤Ë¥â¥Ç¥ë¤òÊ¬¤±¤ë¡¢Ê¬Ìî¤´¤È¤Ë³Ø½¬¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦Ã×Ì¿Åª¤ÊÈó¸úÎ¨¤Ë´Ù¤ë¡£Æ±¤¸À¤³¦¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â°ì¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤¹»º¶È¹½Â¤¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£
WFM¤È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼«Æ°±¿Å¾¡¢¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊÌ¤Î»º¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±°ì¤ÎWFM¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿°Û¤Ê¤ë¼Â¹ÔÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎµðÂç¤Ê»º¶È¤Ø¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡×
Âè3¾Ï¡§World Foundation Model¡ÊWFM¡Ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë2Âç´ë¶È
¡½¡½¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¤Ê¤¼Æ±¤¸ÃÏÊ¿¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
WFM¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÃê¾ÝÅª¤Ç¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê³µÇ°¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ã¤¦¡£WFM¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¡ÈÁ°Äó¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡É¤È¡È¤Þ¤À¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡É¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äËä¤á¤¬¤¿¤¤ÃÇÀä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆó¼Ò¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤À¡£Î¾¼Ò¤Ï¡¢¶ÈÂÖ¤âÎò»Ë¤â°Û¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤Î¸«Êý¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¼¡¤ÎÁ°Äó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦¹©¾ì¤Ï¡¢ÊÌ¤Îµ»½ÑÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÊªÍýÀ¤³¦¤ò¤É¤¦Íý²ò¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Æ±°ìÌäÂê¤ÎÊÌÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½¾Íè¤Î»º¶ÈÊ¬Îà¤Ï°ÕÌ£¤ò¼º¤¦¡£¼«Æ°±¿Å¾AI¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈAI¡¢¹©¾ìAI¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤Ï¡¢WFM°ÊÁ°¤Î»×¹ÍÍÍ¼°¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¢£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡§WFM¤ò¡ÖÌÀ¼¨Åª¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë´ë¶È¡×
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÀïÎ¬¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÀ¤³¦¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤òÄ¾ÀÜÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýË¡Â§¤ò»ý¤Ã¤¿²¾ÁÛÀ¤³¦¡¢»þ´ÖÊÑ²½¤òÈ¼¤¦3D¶õ´Ö¡¢¿Í¡¦µ¡³£¡¦ÊªÂÎ¤¬Áê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë´Ä¶¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀè¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇAI¤òÃÃ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢WFM¤ò¡È²¾ÁÛÀ¤³¦¤Ç°é¤Æ¤ë¡É¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÈÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆWFM¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¤Ç¤â¼ÖÎ¾ÍÑ¤Ç¤â¹©¾ìÍÑ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¤³¦Íý²ò¤½¤Î¤â¤Î¤òÃ´¤¦Ãæ¿õ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¸þ¤±¡ÊIsaac¡§¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À¤³¦¤òÍý²ò¤·¤ÆÆ°¤¯¤¿¤á¤Î´ðÈ×¡Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¸þ¤±¡ÊDrive¡§¼ÖÎ¾¤¬¼þ°Ï¤òÍý²ò¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¡Ë¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¸þ¤±¡ÊOmniverse¡¿Factory¡§¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Î¾õÂÖ¤òÍý²ò¤·¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ·²¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î»×ÁÛ¤Î²¼¤ÇÀ°Á³¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢WFM¤ò¡È¶¦ÄÌOS¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¼Â¹ÔÂÎ¤Ï¸ÜµÒ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢·¿¤Î¶¯¤ß¤ÈÀ©Ìó
¶¯¤ß
¡¦¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¤ò²£ÃÇ¤Ç¤¤ë
¡¦ÆÃÄêÍÑÅÓ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤
¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Û¤É²ÁÃÍ¤¬Áý¤¹
À©Ìó
¡¦¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¡ÈÀ¸¤Î¼ºÇÔ¡É¤òÄ¾ÀÜ»ý¤¿¤Ê¤¤
¡¦¼Â¹ÔÂÎ¤ÎºÇ½ªÀÕÇ¤¤Ï¸ÜµÒÂ¦¤Ë»Ä¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢WFM¤ò¡ÈÃÏ·Á¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¤é¤Ï¤½¤Î¾å¤òÁö¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¥Æ¥¹¥é¡§WFM¤ò¡Ö°ÅÌÛÅª¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë´ë¶È¡×
¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢WFM¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥¹¥é¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÀ¤³¦¤ÇÁö¤é¤»¤ë¡£¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ë¡£¼ÂÀ¤³¦¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢½¤Àµ¤¹¤ë¡£À¤³¦Íý²ò¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÃæ¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤À¡£
¥Æ¥¹¥é¤Ë¤È¤Ã¤ÆWFM¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤Î³µÇ°¤Ç¤âÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Æ°±¿Å¾¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Á³Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÆâÉô¹½Â¤¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎ¤ÇÃÃ¤¨¤¿À¤³¦Íý²ò¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÊOptimus¡¿¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡§¥Æ¥¹¥é¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤ÇÇÝ¤Ã¤¿À¤³¦Íý²ò¤ò¿Í·¿¤Î¿ÈÂÎ¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤ØÀÜÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¡¢°ìÀÚ¤ÎÌÂ¤¤¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¡£
¥Æ¥¹¥é·¿¤Î¶¯¤ß¤ÈÀ©Ìó
¶¯¤ß
¡¦¼ÂÀ¤³¦¥Ç¡¼¥¿¤Î°µÅÝÅªÎÌ
¡¦À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤¼Ò²ñ¾ò·ï¡Ê¸øÆ»¡Ë¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë
¡¦WFM¤È¼Â¹ÔÂÎ¤ò´°Á´¤Ë°ìÂÎºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë
À©Ìó
¡¦µðÂç¤Ê»ñËÜ¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×
¡¦¼ºÇÔ¤Î¼Ò²ñÅª¥³¥¹¥È¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤
¡¦Â¾¼Ò¤¬ÌÏÊï¤Ç¤¤Ê¤¤Á°Äó¾ò·ï¤Ë°ÍÂ¸
¤Ä¤Þ¤ê¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢WFM¤ò¡È¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎÃæ¿õ¡É¤È¤·¤Æ¿âÄ¾Åý¹ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Æ±¤¸WFM¡¢¿¿µÕ¤Î¼ÂÁõÀïÎ¬
¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤È¤¤¤¦Æó¼Ò¤ò¹½Â¤Åª¤ËÂÐÈæ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¼Ò¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢»ëÅÀ¤ò¡ÖWorld Foundation Model¡ÊWFM¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¿õ¤Ë¿ø¤¨Ä¾¤¹¤È¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸ÃÏÊ¿¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿µÕ¤Î¼ÂÁõÀïÎ¬¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢WFM¤Î°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÏWFM¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÃ¯¤â¤¬ÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¦ÄÌ´ðÈ×¡×¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Omniverse¡¢Isaac¡¢Cosmos¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÊªÍýÀ¤³¦¤òÍý²ò¡¦Í½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥ë·²¤ò¡¢³«È¯¼Ô¤ä´ë¶È¤¬²£ÃÇÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤À¡£
°ìÊý¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢WFM¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¡¦¹©¾ì¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò´Ó¤¯À¤³¦Íý²ò¥â¥Ç¥ë¤ò´°Á´¤ËÆâÀ½¤·¡¢°ÅÌÛÃÎ¤È¤·¤ÆÊú¤¨¹þ¤àÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Á°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤È¶¦Í¤¹¤ëÁ°Äó¤½¤Î¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢³Ø½¬¤Î¾ì¤¬·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎWFM¤Ï¡¢¤Þ¤º²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¹âÃé¼ÂÅÙ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤Ç²¿É´Ëü²ó¤â¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ºÇÔ¥³¥¹¥È¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¬¤éÈÆ²½Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¼ÂÀ¤³¦¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾¡¢²ÔÆ¯¤¹¤ë¹©¾ì¡¢¸½¼Â¤Î¼ºÇÔ¤ÈÎã³°½èÍý¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶µ»Õ¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë¡£²¾ÁÛ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤º¡¢¸½¼Â¤Çµ¯¤¤¿»ö¾Ý¤ò¼¡¤Î²þÁ±¤ËÄ¾·ë¤µ¤»¤ëÀß·×»×ÁÛ¤À¡£
¢£ÀïÎ¬Á´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö°ã¤¤¡×
¼Â¹ÔÂÎ¤Î½êºß¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎWFM¤Ï¡¢¼«¤é¤¬¹ÔÆ°¤¹¤ë¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¹ÔÂÎ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÜµÒÂ¦¡½¡½¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢¹©¾ì±¿±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëÆ¬Ç¾¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤ÎÆ¬Ç¾¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ç¤Ï¼Â¹ÔÂÎ¤¬´°Á´¤Ë¼«¼Ò¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£WFM¤ò»È¤¦¤Î¤â¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤â¡¢·ë²ÌÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤â¥Æ¥¹¥é¼«¿È¤À¡£¥â¥Ç¥ë¤È¼Â¹ÔÂÎ¤¬Ê¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÀïÎ¬Á´ÂÎ¤ÎÊý¸þÀ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï²£ÃÇ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¡£¶È³¦¡¦ÍÑÅÓ¡¦¼Â¹ÔÂÎ¤ò±Û¤¨¤ÆWFM¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤òÂ«¤Í¤ë¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Æ¥¹¥é¤Ï¿âÄ¾Åý¹çÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¡¢¼Â¹ÔÂÎ¡¢²þÁ±¥ë¡¼¥×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼«¼Ò¤ËÊÄ¤¸¡¢ºÇÅ¬²½Â®ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¶¥ÁèÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢³ÈÄ¥À¤ÎÀ³Ê¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎWFM¤Ï¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·¿¤À¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÑÅÓ¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉ¸½à¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Æ¥¹¥é¤ÎWFM¤Ï¼«¼ÒºÇÅ¬·¿¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¼Ò¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ÏÁ°Äó¤È¤»¤º¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ¤³¦Íý²ò¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÀöÎý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥°ÌÀ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¢£Ã¯¤¬À¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ë¡ÖOS¡×¤ò°®¤ë¤Î¤«
¤³¤³¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¼Á¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬¡ÖWFM¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÃÏÊ¿¡×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
Î¾¼Ò¤È¤â¡¢
¡¦¼«Æ°±¿Å¾
¡¦¹©¾ì¡¢ÁÒ¸Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¼Â¹ÔÂÎ¤ò¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¤³¦Íý²ò¤ÎÃæ¿õ¡×¤«¤éÅý¹ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢
¡Ö¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¶¯¤¤¤«¡×
¡Ö¤É¤Î¶È³¦¤Ç¾¡¤Ä¤«¡×
¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤òÄ¶¤¨¡¢
¡ÖÃ¯¤¬À¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëOS¡Ê´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡Ë¤ò°®¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¥Áè¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤ò¸«È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡½¡½¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏÊ¿¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤À¡£ÁÈ¿¥¤¬½Ä³ä¤ê¤Ç¡¢À¤³¦Íý²ò¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡£À½ÉÊÃ±°Ì¤Ç»×¹Í¤·¡¢À¤³¦Ã±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤È¼ºÇÔ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¼¥×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£WFM¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÁÈ¿¥¡¦Åê»ñ¡¦ÀïÎ¬¤ÎÁ´¤Æ¤òºÆÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤Þ¤À¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¾Ï¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·ëÏÀ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ÎÂª¤¨Êý¡É¤Î¶¥Áè¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÍý²ò¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤ë¤«¡¢¤É¤Î¼Â¹ÔÂÎ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÃÊÀè¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¤ÏAI¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤
Âè4¾Ï¡§ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«
¡½¡½World Foundation Model¡ÊWFM¡Ë»þÂå¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«Ã´¤¨¤Ê¤¤Ìò³ä¤¬¤¢¤ë
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡¢WFM¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤È¤¡¢¤Û¤ÜÈ¿¼ÍÅª¤Ë¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏAI¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¡¢ÊÆÃæ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇËÜ¹Æ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¿¹½Â¤¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬Á°Äó¤ò¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢WFM»þÂå¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬ºÇ¤âÂç¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦Íý²òAI¤ò¡¢¤É¤³¤Ç¡¦¤É¤¦À®Î©¤µ¤»Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¶¥Áè¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶¥Áè¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï·è¤·¤Æ¡È¼þ²óÃÙ¤ì¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤è¤¦¡£
¡WFM¤Î¡ÖµðÂç»öÁ°³Ø½¬¡×¤òÀµÌÌ¤«¤éÁÀ¤¦
¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¶Âçµ¬ÌÏGPUÅê»ñ¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¢Ä¹´üÀÖ»ú¤òµöÍÆ¤¹¤ë»ñËÜ¹½Â¤¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢·¿¡¢¥Æ¥¹¥é·¿¤Î¼çÀï¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç¶¥¤¦¤Ù¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¥Æ¥¹¥é·¿¤Î´°Á´¿âÄ¾Åý¹ç¤òÌÏÊï¤¹¤ë
¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¼Â¹ÔÂÎ¡¢¸øÆ»¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¼Â´Ä¶¡¢¥½¥Õ¥È¤È¥Ï¡¼¥É¤ò°ìÂÎ¤ÇºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¾ò·ï¤ò»ý¤Ä¡£¥Æ¥¹¥é¤Ï¡ÈÀïÎ¬¤Î¥Ò¥ó¥È¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÈÌÏÊïÂÐ¾Ý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£À¤³¦Åª¤ËÍ¥°Ì¤ò»ý¤Ä¡Ö3¤Ä¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤³¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£·ëÏÀ¤ÏÌÀ³Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢WFM¤ò¡Èºî¤ë¹ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ®Î©¤µ¤»¡¢°é¤Æ¡¢»ß¤á¤º¤Ë²ó¤¹¹ñ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢WFM¡ßÀ®Î©´ðÈ×4³¬ÁØ¤Î¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡L2¡§¿ÈÂÎ¡¦´¶³Ð¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½WFM¤ò¸½¼Â¤Ë¹ß¤í¤¹¡Ö´ï¡×¤ò°®¤ë
WFM¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹âÅÙ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤¬Ì¤À®½Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀºÌ©¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥¿¡¢ÎÏÀ©¸æ¡¦¥È¥ë¥¯À©¸æ¡¢¹â¿®Íê¥»¥ó¥µ¡¼¡¢°ÂÁ´Àß·×¡¦¾éÄ¹Àß·×¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¡¦ÊÝÁ´¤ÎÃÎ¤Ê¤É¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï¡¢WFM¤¬¡È²õ¤ì¤º¡¦ÉÝ¤¯¤Ê¤é¤º¡¦»È¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¡É¤¿¤á¤Î¿ÈÂÎ¾ò·ï¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥Ü¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£WFM¤¬°Â¿´¤·¤Æ¹ß¤ê¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¿ÈÂÎ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¢L3¡§³Ø½¬²ÃÂ®¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½¹©¾ì¤ò¡ÖÀ¤³¦Íý²òAI¤Î·±Îý¾ì¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
ÆüËÜºÇÂç¤ÎÀïÎ¬»ñ»º¤Ï¡¢µ¿¤¤¤Ê¤¯¹©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¹©¾ì¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÊªÍýÀ¤³¦¡¢À©¸æ¤µ¤ì¤¿´Ä¶¡¢Àµ²ò¤¬ÄêµÁ¤µ¤ì¤¿ºî¶È¡¢Æü¡¹¤Î²þÁ±¤ÈÎã³°½èÍý¡¢¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¤È¤¤¤¦¹âÉÊ¼Á¶µ»Õ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ»¤»»ý¤Ä¡£¹©¾ì¤È¤Ï¡¢WFM¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¡È¸½¼Â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´Ä¶¡É¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬¹©¾ì¤ò¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢WFM¤ò°é¤Æ¤ë³Ø½¬´ðÈ×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤ë¡£
£L4¡§¼Ò²ñ¡¦¼ûÍ×¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤ëAI¡×¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¹ñ
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ï¡¢É¬¤º¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤Î¾ì¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£ºÆÈ¯¤òËÉ¤²¤ë¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤AI¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ò²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢°ÂÁ´Ê¸²½¡¦ÉÊ¼ÁÊ¸²½¡¦¸½¾ì¤È¼Ò²ñ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¡¦ÀÕÇ¤Ê¬³¦¤ÎÀß·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤Ê¤¤ÃßÀÑ¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ò¡ÈË½Áö¤µ¤»¤Ê¤¤Àß·×¡É¤¬¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡ÖÌò³äÊ¬Ã´¹½Â¤¡×
WFM»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Ã±ÆÈ´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¹½Â¤¤Ë¤¢¤ë¡£
À½Â¤¶È¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ë
¡¦¹©¾ì¤È¤¤¤¦·±Îý¾ì¤ÎÄó¶¡
¡¦ºî¶È¡¢ÉÊ¼Á¡¢Îã³°¡¢¿Í²ðÆþ¤Î¥Ç¡¼¥¿²½
¡¦¹©ÄøÃÎ¤òÀ¤³¦Íý²òAI¤Î³Ø½¬»ñ¸»¤ËÊÑ´¹
¢ªWFM¤Î³Ø½¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¼çÂÎ
¥í¥Ü¥á¡¼¥«¡¼
¡¦WFM¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¿ÈÂÎ¤ÎÀß·×
¡¦ÎÏÀ©¸æ¡¢°ÂÁ´À©¸æ¡¢ÂÑµ×À
¡¦Ê£¿ô¼Â¹ÔÂÎ¤Î¶¦Â¸Á°ÄóÀß·×
¢ªWFM¤Î¼Â¹ÔÂÎ¤òÃ´¤¦¼çÂÎ
SI¡¦IT´ë¶È¡ÊÎã¡§ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë
¡¦Ê£¿ôWFM¡¿RFM¤ÎÅý¹ç
¡¦¶õ´Ö¡¢·²À©¸æ¡¢±¿ÍÑOS
¡¦³Ø½¬¥ë¡¼¥×¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î´ÉÍý
¡¦Ää»ß¡¢´Æºº¡¢ÀÕÇ¤Àß·×
¢ªWFM¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡È¸½¼Â¤Ç²ó¤¹Ãæ¿õ¡É
¢£¹©¾ì¤³¤½¡ÖºÇ¤âÀ¿¼Â¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¡×¤Ç¤¢¤ë
¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹©¾ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÀïÎ¬¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Ç¤â¾Ã¶Ëºö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¹©¾ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¹âÅÙ¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ¿¼Â¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£À©¸æ²ÄÇ½¤Ê¸½¼Â¤ÇÃÃ¤¨¡¢½½Ê¬¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤«¤é¼Ò²ñ¤Ø½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤âºÇ¤â¹çÍýÅª¤Ê¿Ê²½¤Î½ç½ø¤À¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡¢¡ÖAI¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦Íý²òAI¤ò¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¡ÈÀ®Î©¤µ¤»Â³¤±¤ëÊýË¡¡É¤Ç¤¢¤ë¡£²õ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢²þÁ±¤·Â³¤±¤ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃÎ¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¥Æ¥¹¥é¤Ë¤âÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
WFM»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÏÆó¼ïÎà¤Î¹ñ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£¡ÖWFM¤òºî¤ë¹ñ¡×¤È¡ÖWFM¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¹ñ¡×¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¸å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆóÈÖ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëAI¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£CES2026¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö°Õ»×É½¼¨¡×
Âè5¾Ï¡§ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡¿WFM¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¡½¡½¡ÖWFM¤òºî¤ë´ë¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖWFM¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë´ë¶È¡×¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ìÊâ
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤ª¤¦¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢WFM»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È¤·¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤¾ì½ê¡×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º·ëÏÀ¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢WFM¤ò¼«¼Ò¤ÇµðÂç¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢WFM»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Ìò³ä¡É¤òÃ´¤¨¤ë¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡£WFM¤ò¡¢¸½¼Â¤ÎÊªÍýÀ¤³¦¡¦¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÀ®Î©¤µ¤»¡¢²ó¤·Â³¤±¤ëÃæ¿õ¡É¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£CES2026¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ë¤á¤Æ°ì´Ó¤·¤¿°Õ»×É½¼¨¤À¤Ã¤¿¡£
CES2026¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥Ö¡¼¥¹¤ÇºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀÇ½¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£Âå¤ï¤ê¤ËÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÊªÂÎ¤¬º®ºß¤¹¤ë¶õ´Ö¡¢Ì¤À°È÷´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¿ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¨Ä´¡¢¾×ÆÍ¡¦ÂÚÎ±¡¦¥Ç¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤µ¤º¤ËÆ°¤Â³¤±¤ëÃá½ø¤À¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÃÎÅª¤Ë°·¤¦Ç½ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±ÂÎ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊ£¿ô¤Î¼Â¹ÔÂÎ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¸½¼Â¶õ´Ö¤ò¤¤¤«¤ËÇËÃ¾¤µ¤»¤º¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÆñÅÙ¤Î¹â¤¤ÌäÂêÀßÄê¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¦¥Æ¥¹¥é¤È¤Ï°ã¤¦¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×
ÉÙ»ÎÄÌ¤¬Å¸¼¨¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¶õ´ÖWorld Model¡ÊSpatial World Model¡Ë¤Ï¡¢3D¥Þ¥Ã¥×¤Î¹âÅÙ²½¡¢·²À©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¥Þ¥ë¥Á¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÊÌµ»½Ñ¤Î½¸¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÀßÈ÷¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¡ÈÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊÀ¤³¦¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¤¿¤á¤ÎÃæ´ÖÃÎÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢WFM¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢WFM¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢É¬¤ºÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡È¸½¼ÂÂ¦¤ÎÃæ¿õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎCES2026½ÐÅ¸¤òÀ®Î©´ðÈ×4³¬ÁØ¤Ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·Ä¾¤½¤¦¡£
L1¡§ÃÎÇ½¡¦·×»»¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½¡ÖWFM¤Î±þÍÑÃæ¿õ¡×¤òÃ´¤¦´ë¶È
ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¤è¤¦¤ËWFM¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹½ÃÛ¡¦ÇÛÉÛ¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¹¥é¤Î¤è¤¦¤ËWFM¤ò¼«¼Ò¼Â¹ÔÂÎ¤Ë¿âÄ¾Åý¹ç¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎWFM¡¿RFM¡ÊRobot Foundation Model¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤ò¸½¾ì¤Ç¡Èµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅý¹çÃÎÇ½¡É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¶õ´ÖWorld Model¤Ï¡¢WFM¤ò¸½¼Â¶õ´Ö¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Î¡ÈËÝÌõÁØ¡¦Ä´ÄäÁØ¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
L2¡§¿ÈÂÎ¡¦´¶³Ð¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½¿ÈÂÎ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¶¯¤ß
ÉÙ»ÎÄÌ¼«¿È¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ä»º¶È¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·CES2026¤Ç¤Ï¡¢¿Í·¿¡¦Æ°Êª·¿¡¦ºî¶ÈÍÑ¡¦À¶ÁÝÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¿ÈÂÎ¤òÆ±°ì¶õ´Ö¤Ç¶¦Â¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÈÂÎ¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¿ÈÂÎ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¶õ´ÖÃá½ø¡É¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ï¶¥¹ç¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥í¥Ü¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¾å°Ì¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
L3¡§³Ø½¬²ÃÂ®¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬³Ø¤Ö¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶õ´Ö¤¬¸¤¯¤Ê¤ë¡×
ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ø½¬¤ÎÃ±°Ì¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶õ´Ö¡×¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ºÇÔ¡¢¿Í¤ÎÆ°Àþ¤ÎÊÑ²½¡¢ÂÚÎ±¡¦¾×ÆÍ¤ÎÈ¯À¸¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¶õ´ÖWorld Model¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£³Ø½¬¤Î¼çÂÎ¤¬¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤«¤é¡È¶õ´Ö¡É¤Ø³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢WFMÅªÈ¯ÁÛ¤È´°Á´¤ËÀ°¹ç¤¹¤ë¡£
L4¡§¼Ò²ñ¡¦¼ûÍ×¤ÎÀ®Î©´ðÈ×¡½¡½ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¸½¼Â¤òÀµÌÌ¤«¤é°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Å¸¼¨´Ä¶¤¬¡¢´°Á´¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬º®ºß¤¹¤ëÌ¤À°È÷¶õ´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñ¾ò·ï¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿Í¤ÎÆ°¤¡¢¼Ò²ñÅª°ÂÁ´À¡¢¼Â±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤ò¡¢ºÇ½é¤«¤éÀß·×ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏL4¡Ê¼Ò²ñÀ®Î©´ðÈ×¡Ë¤ò¡È¸åÉÕ¤±¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£
¢£2025Ç¯¤Î¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÄó·È¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î
2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÉÙ»ÎÄÌ¤È¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÄó·È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹½Â¤Åª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÄó·È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤À¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢WFM¤ò¡È²¾ÁÛÀ¤³¦¡¦´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢WFM¤ò¡È¸½¼Â¶õ´Ö¡¦¼Ò²ñ±¿ÍÑ¡É¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡£WFM¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÌÀ³Î¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬WFM»þÂå¤Ë¡È¤É¤³¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡É¤ÎÌÏÈÏÎã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢CES2026¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬¼¨¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¡Ö°ìÃ¼¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¶õ´ÖWorld Model¤È¤¤¤¦Ãæ¿õ¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤È³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¡È´°À®·Á¡É¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¶õ´Ö¤Ç²ó¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤¬½Ð¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢CES¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹½Â¤¤ÎÆþ¸ý¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï¡¢WFM¤ò¡Èºî¤ë´ë¶È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢WFM¤¬¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÇËÃ¾¤»¤º¤ËÆ°¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÃæ¿õ¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¥Æ¥¹¥é¤Ë¤âÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎCES2026½ÐÅ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬WFM»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤³¤ËÎ©¤Á¡¢²¿¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤«¤ò¼¨¤·¤¿¶Ë¤á¤ÆÌÀ³Î¤ÊÀïÎ¬Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥â¥Ç¥ë¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÃ±ÂÎ¤ÎÀÇ½¶¥Áè¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤òÀ®Î©¤µ¤»Â³¤±¤ëÃÎ¤ÎÀß·×¤Ë¼çÀï¾ì¤òÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦Àë¸À¤À¡£
¢£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶¥Áè¤Î¡Ö¾¡¼Ô¤Î¾ò·ï¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
ºÇ½ª¾Ï¡§¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤Î¾¡¼Ô¤ÏÃ¯¤«
¡½¡½¡ÖÀ¤³¦¤òºî¤ë¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¼Ô¡×¤Ø
ËÜ¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAI¤Î¸ÄÊÌ¿Ê²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î»þÂå¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëAI¡ÊWFM¡Ë¤¬»º¶È¤È¼Ò²ñ¤ÎÃæ¿õ¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¿·µ¬À¡¢¥Ç¥â¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ÎÀ¤³¦Íý²òAI¤ò¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤¦°é¤Æ¡¢¤É¤Î¸½¼Â¤ËÄêÃå¤µ¤»Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤Î°ìÅÀ¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¡£
½¾Íè¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶¥Áè¤Ç¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òºÇ½é¤Ëºî¤Ã¤¿¼Ô¡¢ºÇÂç»Ô¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¼Ô¡¢µ¬ÌÏ¤ÇÂ¾¤ò°µÅÝ¤·¤¿¼Ô¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÄêµÁ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤µ¤»¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£°ìÅÙ¤Î»ö¸Î¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ß¤á¤ë¡£°ìÅÙ¤ÎÉÔ¿®¤¬¡¢¼Ò²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤¹¤ë¡£°ìÅÙ¤ÎÇËÃ¾¤¬¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¾¡¼Ô¤È¤Ï¡¢ºÇ¤â¸¤¤AI¤òºî¤Ã¤¿¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤ò¡È¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÇÀ®Î©¤µ¤»Â³¤±¤¿¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤¬¿Ê¤à¤Ù¤¡Ö¿·¤·¤¤¾¡¤Á¶Ú¡×
ËÜ¹Æ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿Æó¼Ò¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¡Ö´°À®·Á¡×¤ò¼¨¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Èà¤é¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ÏÀ¤³¦Íý²òAI¤òÃæ¿õ¤Ë»ý¤Ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¼«Æ°±¿Å¾¡¦¹©¾ì¤ÏÆ±°ìWFM¤Î°Û¤Ê¤ë¼Â¹ÔÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡¢»º¶È¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½Â¤¤ËºÆÊÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ²ÄµÕ¤Ê¹½Â¤Å¾´¹¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¥Æ¥¹¥é¤Ï¡¢¶¥Áè¤Î¡È½ªÅÀ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¥Áè¤Î¡È¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¡É¤òÄó¼¨¤·¤¿Â¸ºß¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤ÎÏÃ¤ËÌá¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎGPU»ñËÜ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¤Þ¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¼ÂÀ¤³¦¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥ê¡¼¥È¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÉÔÍø¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢Ã±ÀþÅª¤Ê¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£WFM¤ò¡Èºî¤ë¹ñ¡É¤È¡ÈÀ®Î©¤µ¤»¤ë¹ñ¡É¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÜ¹Æ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ñ»º¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¹©¾ì¡¢ÀºÌ©¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¿ÈÂÎ¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦ÀßÈ÷¡Ë¡¢¸½¾ì¤Ëº¬º¹¤·¤¿²þÁ±ÃÎ¡¦±¿ÍÑÃÎ¡¢¼ºÇÔ¤òµöÍÆ¤·¡¢½¤Àµ¤·¡¢ÄêÃå¤µ¤»¤ë¼Ò²ñÊ¸²½¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢WFM¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¡È²õ¤µ¤º¡¦Ë½Áö¤µ¤»¤º¡¦»ß¤á¤º¤Ë²ó¤¹¡É¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢WFM¤ò°é¤Æ¡¢WFM¤ò¸½¼Â¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢WFM¤ò¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆóÈÖ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î¾¡¤Á¶Ú¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤Î¡ÖºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌä¤¤¡×¤È¤Ï
CES2026¤ÇÉÙ»ÎÄÌ¤¬¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï·çÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¼«ÂÎ¤ò¼«¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡È¤É¤³¤òÃ´¤¦¤«¡É¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿¡£WFM¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¸½¼Â¶õ´Ö¤òÄ´Ää¤·¡¢À®Î©¤µ¤»¤ëÃæ¿õ¤òÃ´¤¦¡£¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬WFM»þÂå¤Ë¼è¤êÆÀ¤ëºÇ¤âÀïÎ¬Åª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌä¤¤¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´ë¶È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤ò¡Öºî¤ëÂÐ¾Ý¡×¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡Ö°é¤Æ¡¢À®Î©¤µ¤»¤ë¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢µ»½ÑÀïÎ¬¡¢Åê»ñÈ½ÃÇ¡¢ÁÈ¿¥Àß·×¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁªÂò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñ²È¤Ë¤âÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î»þÂå¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±Â®¤¯Áö¤ì¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±Ä¹¤¯¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤Î¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥Ç¥â¡¢°ì»þÅª¤ÊÏÃÂêÀ¡¢²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤òÍý²ò¤¹¤ëAI¤ò¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÀ®½Ï¤µ¤»¤é¤ì¤¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤òºÇ¤âÂ¿¤¯È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃ¯¤¬AI¤òºî¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÃ¯¤¬¡¢AI¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î´Ø·¸¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ë
----------
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ë