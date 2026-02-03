食楽web

横浜のお土産に、モンドセレクション2年連続、最高金賞受賞の「生キャラメル」はいかがですか？

ハンマーヘッドパークで海を眺めていると、心地よい潮風、波音が日々の雑踏を打ち消し、心身をリフレッシュしてくれる自分にとっての最高の癒しスポットです。

この癒しスポットに2019年、誕生したのが『横浜キャラメルラボ』の「生キャラメル」。職人が天候や湿度に合わせて素材や火加減にこだわり、銅鍋で丁寧に炊き上げたこの逸品。パティスリーが北海道産生クリーム、国産牛乳、ハチミツなどの厳選素材を使い、シンプルな美味しさを日々追求しています。

店舗外観 ［食楽web］

ヨコハマの小さな埠頭に浮かぶ生キャラメル専門店、おすすめは？

「横濱キャラメル アソートBOX（20個）」3,024円。バニラ、ピンクソルト、ダブルナッツ、アールグレイ、フレンチラムレーズン、ラズベリー、マンゴー、宇治抹茶、シナモンアップル、エスプレッソコーヒーの10種×各2個

筆者がおすすめしたいのが、「横濱キャラメル アソートBOX（20個）」。バニラ、ピンクソルト、アールグレイやフレンチラムレーズン、宇治抹茶、エスプレッソコーヒーなど、バラエティ豊かな10種の味わいを楽しむことができます。

味わいも見た目もカラフル！

パティシエがじっくりと時間をかけ、2倍濃縮になるまで火加減を調節しながら炊き上げた、愛情のこもった濃厚な生キャラメル。この口の中でとろける食感は、まさに「し♡あ♡わ♡せ」。新しい横浜のおみやげとしてぜひ提案したい商品です。

筆者セレクトの「生キャラメル」ベスト5＆美味しい味わい方

数あるフレーバーの中から、筆者おすすめのベスト5はこちら。

5位：ヒマラヤ産ピンク岩塩のやさしい甘じょっぱさがクセになる「ピンクソルト」

4位：グラニースミスアップルの果肉とシナモンの香りが広がる「シナモンアップル」

3位：コク深く香り高い「エスプレッソコーヒー」

2位：北海道産生クリームとマダガスカルバニラを合わせた王道の「バニラ」

1位：茶葉の風味が際立つ、濃厚な「アールグレイ」

美味しい食べ方のおすすめは、冷蔵庫から出して3分ほど待つこと。キャラメルが室温になじみ、より一層なめらかな口どけを楽しめます。

イートインコーナーも。お持ち帰りの場合は約4時間ほど持つ保冷剤を入れてくれる。店頭からの配送可、オンラインショップからも注文できる

（撮影・文◎畑 じょーじ / フードアナリスト穣治）

●SHOP INFO

ヨコハマキャラメルラボ 横浜ハンマーヘッド店

住：神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド2F

TEL：045-319-4666

営：11:00～20:00

休：無休（施設に準ずる臨時休業あり）

https://caramellabo.base.shop/

●著者プロフィール

畑 じょーじ / フードアナリスト穣治

フードアナリスト3級。美味しいお店を探して三千里！？ 気ままにおもむくままに食べ歩きをしています。目標は100歳まで食べ歩きをすること。『食べログ』フォロワー数：約2,600名。キャッチコピーは「食べてる時が、し♡あ♡わ♡せ」

https://tabelog.com/rvwr/divergeorge0519/