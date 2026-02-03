しゃぶしゃぶ温野菜「肉の日キャンペーン」開催！「黒毛和牛」食べ放題が1000円引きに《2月10日まで》

しゃぶしゃぶ温野菜では、2026年2月2日から10日までの9日間限定で、食べ放題「黒毛和牛コース」が1000円引きになる「肉の日キャンペーン」を実施します。

小学生は2000円、小学生未満は無料

2月9日の「肉の日」を記念したキャンペーンが2月2日から始まります。

期間中、12種のお肉や国産野菜、逸品料理など60種類以上が食べ放題の「黒毛和牛コース」が、通常価格4980円のところ、1人1000円引きの特別価格3980円でお得に楽しめます。

さらに、小学生は通常価格が半額（2490円）から、さらに490円引きの2000円に。小学生未満は無料です。

上質な肉質と豊かな旨みの黒毛和牛のほか、新鮮な国産野菜や逸品料理、鍋肴などを味わいつつ、贅沢なひとときを過ごせそうです。

キャンペーンは、温野菜公式アプリ会員限定で、割引前の飲食代金が5500円以上の場合に利用できます。他クーポン券や優待サービスとの併用は不可。ランチメニューでは利用できません。

そのほか、メニューの内容や利用条件は専用ページで確認できます。

※価格はすべて税抜です。

東京バーゲンマニア編集部