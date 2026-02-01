マノロ ブラニク新コレクション、写真芸術が宿る優雅な一足

マノロ ブラニクから、芸術とファッションが交差する最新コレクションが登場します。写真家アーヴィン・ペンの世界観と、伝説のモデルへのオマージュを込めた今作は、クラシックでありながら新鮮な存在感が魅力。繊細なレースやリュクスなタフタが描き出すのは、女性の足元をより美しく、そして自由に彩るタイムレスなエレガンスです♡

写真芸術から着想した美意識

本コレクションは、写真家アーヴィン・ペンの代表的な被写体であるモデル、ジーナ・ジネッタにインスパイアされたもの。

デザイナーマノロ・ブラニクの尽きることのない好奇心が、時代を超越する造形美へと昇華されています。

光と影、静と動のバランスを感じさせるデザインは、履く人の佇まいまでも美しく引き立てます。

マイメロディとクロミが主役♡サマンサベガの甘辛コラボに注目

構築美が際立つヒールデザイン

光沢感のあるタフタプリーツに大粒のブラックジュエリーをあしらった「DANTEUIL/ダントイユ」はヒール高さ9cmで261,800円（税込）、「DANCENY/ダンスニー」は10.5cmで271,700円（税込）。

構築的なフォルムと装飾美が共鳴し、特別なシーンにふさわしい華やぎを演出します。

日常に寄り添うエレガンス

繊細なサークルレースを纏った「MARTEBAL/マーテバル」はヒール高さ5cmで181,500円（税込）、「BALLERIMU/バレリミュー」は1cmで151,800円（税込）。

また、パテントとスエードを組み合わせた「FILAKOS/フィラコス」はヒール高さ3cmで179,300円（税込）。異素材のコントラストが、洗練された足元を完成させます。

展開店舗:GINZASIX店、東京ミッドタウン店、伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、松屋銀座店、松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、阪急うめだ本店

時代を超えて愛される一足を

クラシックなレースとリュクスなタフタが織りなす、マノロ ブラニクならではの最新コレクション。芸術性と実用性を兼ね備えたシューズは、装いに自信と輝きを添えてくれます。

特別な日も、何気ない日常も、足元から美意識を高めてくれる一足をぜひ体感してみてください♪