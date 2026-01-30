SHIROのさくらが15周年で進化♡華やかに生まれ変わる限定フレグランス

満開のさくらのように、華やかで力強い香りへ。SHIROの「さくら」シリーズが15周年を迎え、新しい時代に寄り添う香りへとリニューアルしました。頑張る人の背中をそっと、そして確かに押す存在でありたいという想いから、これまで以上にフレッシュで奥行きのある香り立ちを実現。春の始まりや新生活の節目に、自分自身や大切な人へ贈りたくなる、数量限定の特別なシリーズです。

新しく生まれ変わったさくらの香り

新しい「さくら」は、トップにシトラスを含む明るいフルーツが弾け、ミドルでさくらやジャスミン、スズランが華やかに広がります。

ラストはムスクやアンバーがやさしく包み込み、ぬくもりのある余韻を演出。

フレッシュさと華やかさを併せ持つ香りは、日常に前向きな気持ちをもたらしてくれます。

ビビッドなピンク色の容器と、「さくら、咲く」という手書きメッセージも、使うたび心を明るくしてくれるポイントです。

全身と空間で楽しむラインナップ

さくらオードパルファン2026

価格：40mL/4,510円（税込）

さくらハンド美容液2026

価格：55g/3,630円（税込）

さくらボディミスト2026

価格：100mL/2,200円（税込）

さくらフレグランスディフューザー2026

価格：180mL/4,840円（税込）

香りをまとう、肌を潤す、空間を満たすと、シーンに合わせて選べるのが魅力。ディフューザーは約2か月使用でき、春の空気をお部屋に運んでくれます。

春の一歩に寄り添う特別なさくら

受験生への応援から始まったSHIROの「さくら」は、15年経った今も変わらず誰かの未来を想い続けています。新しい香りには、挑戦や別れ、出会いが交差する春にそっと寄り添う力が込められました。

香りをまとうたび、自分自身を信じる気持ちを思い出せるはず。新生活を迎えるあなたや、大切な人へのエールとして、この春だけのさくらを選んでみてはいかがでしょうか♡