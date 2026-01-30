ド軍同僚も認めた大谷翔平の英語力　流麗だったスピーチ以上に「うまい」とした日常会話「ショウヘイは本当に努力をしている」

真美子さんと一緒に晩餐会に参加した大谷(C)Getty Images

まさに弾むように飛び出した言葉が、大谷翔平（ドジャース）の英語力を物語った。

去る1月24日（現地時間）にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）主催の晩餐会に出席した大谷は、3年連続4度目のMVPを祝した表彰を受けた際に登壇。“英語オンリー”での約2分間にわたるスピーチを披露した。

濃紺のスーツに身を包んだ大谷は、愛妻の真美子さん、愛娘、愛犬のデコピン、さらに代理人を務めるネズ・バレロ氏、球団セキュリティのトップであるボディーガードのアル・ガルシア氏といった周囲への感謝を吐露。「いつもそばにいてくれて、ありがとう」と流麗な口調でしゃべりきった。

もっとも、大谷がメジャー移籍を果たしてから約9年。日常会話レベルの英語をマスターしていても何ら不思議ではない。それでも大衆の関心を集める“檜舞台”で、単語の発音を含めてハッキリと聞き取りやすいスピーチを完成させたのは、大きな成長の足跡が伺えた。

無論、同僚たちも変わりゆく大谷の“進化”を敏感に感じ取っている。現地時間1月28日に米野球専門YouTubeチャンネル『Foul Territory』にゲスト出演したドジャースのマックス・マンシーは「スピーチに関しては、彼も事前に練習する時間があっただろうし、喋る内容も頭に入っていたと思う」と前置きした上で、こう続けている。

「スピーチとインタビューや僕らとの会話は全く違う。何を聞かれるのかが分からない状態で、質問に答えるわけだから。でも、クラブハウス内で使う英語は普通にうまい」