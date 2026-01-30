PayPay、26年3月以降の自治体共同還元キャンペーン「あなたのまちを応援プロジェクト」を発表
PayPayは、地方自治体と共同で実施する「あなたのまちを応援プロジェクト」について、3月以降に実施するキャンペーンを発表した。
PayPayで還元自治体 キャンペーン期間 還元率 還元上限 青森県十和田市 3月1日～3月31日 20% 1回 1,000ポイント
期間 3,000ポイント 秋田県秋田市 3月1日～5月20日 20% 1回 2,000ポイント
期間 5,000ポイント 山形県遊佐町 3月1日～3月31日 20% 1回 10,000ポイント
期間 10,000ポイント 群馬県富岡市 3月1日～4月30日 15% 1回 1,500ポイント
期間 6,000ポイント
青森県十和田市
青森県十和田市では、キャンペーン対象のPayPay加盟店でPayPayで支払うと20%還元するキャンペーン期間は3月1日～3月31日。付与上限は1回あたり1000ポイント、期間合計3000ポイント。
秋田県秋田市
秋田県秋田市では、キャンペーン対象のPayPay加盟店でPayPayで支払うと、20%還元する。キャンペーン期間は3月1日～5月20日。付与上限は1回あたり2000ポイント、期間合計5000ポイント。
山形県遊佐町
山形県遊佐町では、キャンペーン対象の中小規模店でPayPayで支払うと、20%還元する。キャンペーン期間は3月1日～3月31日。付与上限は1回あたり1万ポイント、期間合計1万ポイント。
群馬県富岡市
群馬県富岡市では、キャンペーン対象のPayPay加盟店でPayPayで支払いすると、15%をPayPay還元する。キャンペーン期間は3月1日～4月30日。付与上限は1回1500ポイント、期間合計6000ポイント。
PayPay商品券の活用自治体 キャンペーン期間 販売額 利用可能額 千葉県印西市 申込期間：3月2日～3月18日
販売期間：3月19日午後3時～4月8日
利用期間：3月19日午後3時～8月31日 5,000円 7,500円 静岡県三島市 申込期間：3月2日午前10時～3月26日
販売期間：3月27日午後3時～4月27日
利用期間：3月27日午後3時～8月31日 5,000円 6,000円 兵庫県明石市 申込期間：3月2日午前10時～3月31日
販売期間：4月1日午後3時～4月30日
利用期間：4月1日午後3時～6月30日 1,000円 1,500円
千葉県印西市
千葉県印西市では、同市に在住する市民に7500円分のデジタル商品券を1口5000円で販売する。
満12歳以上の印西市民が対象で、申し込みはマイナンバーカードなどでの本人確認が必要。申し込み可能口数は1人最大2口まで。利用期間は3月19日午後3時～8月31日。
静岡県三島市
静岡県三島市では、同市に在住する市民に、1000円分のプレミアムがついたPayPay商品券を5000円で販売する。
1口あたり「全店舗共通券」が5500円、「店舗限定券」が500円の合計6000円相当のセット。三島市に在住する12歳以上が対象で、申し込み可能口数は1人最大10口まで。利用期間は3月27日～8月31日。
兵庫県明石市
兵庫県明石市では、同市に在住する市民に500円分のプレミアムがついたPayPay商品券を1000円で販売する。
満16歳以上の明石市民が対象で、1人最大25口まで申し込みできる。利用期間は4月1日～6月30日。