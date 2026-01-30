塗ったことさえ忘れるほど「ベタつきなしでしっとり長持ち」ハンドクリームの名品

ハンドクリームの中でも「とくにいい」名品



コスメの力を借りて、肌・髪・唇・心すべてを満たしたい。日頃からよりよいスキンケアを探究している美容通の愛用品を聞き込み。気温の低下にともない、感じる手肌のカサカサ。じっくりと丁寧にケアをしたい季節に選ぶものは？ 美容マニアたちに、必需品をヒアリング。







乾燥しない・香りもいい！

HACCI ハンドチャーム 28g 3,080円 「マヌカハニーやプロポリスエキス、アルコールなどを配し、抗菌＆保湿ケアが同時にかなう。 ジェルなのでベタつかずさらっとしたつけ心地、なのにしっかり潤う！ラグジュアリーフローラルの香りにも癒される」（R.N.美容ライター）







塗った？ と錯覚するなじみのよさ

Dr.ハウシュカ ハンドクリーム 50mL 3,520円／インターナショナルコスメティックス 「塗ったよね？と錯覚するほどの浸透力の高さ。うるおうのにベタつかないので、仕事の合間に塗ってもあとの作業に響きません」（スタイリスト・塚田綾子さん）

100%天然由来成分のみ。合成の香料や着色料、保存料もフリーで、毎日のスキンケアにぴったり。塗ったあとはさらっとした感触で、手を使う作業の多い人に人気の名品。







作業の合間にも使いやすい

アルティミューン パワライジング ハンドクリーム 50g 2,200円／SHISEIDO 「きちんと保湿をしてくれて、手荒れが気になりにくくなりました。素早く手肌になじむから日中も使いやすい。リピートしやすくギフトにもちょうどいい価格帯」（インフルエンサー・hanaさん）







（美容のプロ・インフルエンサー・編集部員のNO.1）

