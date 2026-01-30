アップルは2026年に「MacBook Pro」を2回アップグレードする予定と報じられています。

↑2026年は2回も新しくなる？（画像提供／Dima Solomin／Unsplash）

米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、アップルは2026年の前半に新型のMacBook Pro、MacBook Air、Studio Displayをリリースするとのこと。そして、有機ELディスプレイを搭載したMacBook Proが年末に登場すると言います。

2026年前半に登場する次期MacBook Proには「M5 Pro／Max」チップが搭載される一方、年末に投入されるMacBook Proでは大幅なデザイン刷新が予測されています。後者のアップグレードには、有機ELディスプレイの搭載だけでなく、顔認証機能「ダイナミックアイランド」の採用、「M6 Pro／M6 Max」チップ、本体の薄型化、セルラー通信機能の内蔵などが含まれます。

MacBook Proは過去にも1年間にアップデートを2回したことがあります。アップルは2023年1月に「M2 Pro／Max」を搭載したMacBook Proを発売し、同年10月には「M3 Pro／Max」を搭載したモデルを投入しました。

アップルのサブスクアプリバンドルこと「Creator Studio」は、1月29日から提供が開始されます。アップルはこれに合わせてM5 ProおよびM5 Maxチップ搭載の次期MacBook Proモデルを発表する可能性があります。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

