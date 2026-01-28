長野凌大「髪が赤だし、青のメイクって合うのかな、と思っていたんですけど…」

話題のあの人がメンバーカラーとリンクしたメイクで登場！ 今回は、原因は自分にある。の長野凌大さんです。

家族の中でも子どもの頃から自分のカラーは青でした（笑）

ゲンジブ（グループの略称）って、最初はメンバーカラーがなかったんです。でもある日、ステージに置いてあるタオルが今まで全部白だったのが色付きになっていて。その後マネージャーさんから「あれ、実はメンバーカラーです」って発表されました（笑）。でも僕、子どもの頃から青が好きだし、家で使うコップとかも僕のは青だったので、自分ぽいんだな、と思いました。

今回は最初、髪が赤だし、青のメイクって合うのかな、と思っていたんですけど、逆にオシャレでテンション上がりました。ステージでは目力を意識しているのでアイラインをしっかり引くことがマスト。目尻がちょっとだけピッ！ ってなっているのがすごく好きです。

そして僕は丸顔なので、シュッと見えるようシェーディングにもこだわってます。メイクひとつで表情の感じが変わるし、伝わり方も全然違うと思うから、メイクはとても大切。ライブ会場によっても変えています。

美容系で今ハマっているのはココナッツウォーター。美容にいいって聞くと、肌の調子もなんだか良く感じるし（笑）、味も大好きで、絶対になくならないように家にたくさんストックしています。流行らせたいので皆さんも飲んでください！（笑）

【WEB限定】⻑野さんに直撃！ 4つの質問

❓ 美容の⾯で、最近気をつけていることは？

「腸活」です！ 数年前まで僕、肌荒れしていてもスキンケアにまったく興味がなくて何もしてなかったんです。今までやっていなかった分、努⼒しなくちゃということで今ではちゃんとお⼿⼊れしているんですけど、外側からはもちろん、内側からのケアも⼤事だな、と最近思い始めて。腸の調⼦がいいと肌の調⼦もいいということに気づいたんですよね。だから⾷物繊維をしっかり摂れるよう、たくさん⾷べたり、⾷物繊維系のサプリを摂るようにしてます。

❓ ライブ前に必ずすることは？

美容DAYをつくって、髪を切ったり、整体に⾏ったり、⽪膚科に⾏ったりっていうのを1⽇で全部やります。あちこち⾏くのでその⽇は結構疲れるんですけど（笑）、「早くライブしたいな！」ってワクワクしながら準備をしている時間が好きなんです。

ファンの⽅たちも髪やファッション、ネイルなどもこだわって来てくれているな、っていうのをすごく感じるので、それに対して⾃分もお返しできるように最⼤限のことをやろうと思って始めたんですけど、それが今ではライブ前のお決まりになってます。

❓ 最近のげんじぶの活動で印象に残っていることは？

ちょっと前に歌番組に出させていただくことがあったんですけど、⾃分たちにとってたくさんの⽅に⾒てもらえるチャンスだということで、放送1⽇前にインスタライブをしてXのハッシュタグを決めよう、ということになったんです。

ファンの⽅たちと悩んで決めて結果的に⾒事、Xのトレンドに載ったのがすごくうれしかったです。ファンの⽅との⼀体感を感じたし、また絆がレベルアップしたな、と思いました。

❓ 最近ときめいたことを教えて！

僕が⼀⼈で帰りたくなかったときに、メンバーが付き合ってくれてみんなで買い物に⾏ったことです（笑）。げんじぶのみんなでの仕事が終わったある⽇、その翌⽇僕⼀⼈の仕事があるっていうことでなんか結構緊張しちゃって、帰りたくなくなっちゃって…（笑）。「ちょっと緊張するから誰か⼀緒にいてくれない？」って⾔ったら、先に撮影が終わっていた空⼈、潤、雅哉、和⼈が付き合ってくれて、5⼈で⼀緒に買い物に⾏ったんです。服を⾒に⾏って「この服、似合うんじゃない？」とか⾔って（笑）。

メンバーとは年々仲良くなっていて、⾃分たちでも不思議なくらい仲がいいな、思ってます。

長野凌大

ながの・りょうた 2003年7月16日生まれ、静岡県出身。原因は自分にある。のメンバー。特技はダンス、サッカー、ゲーム。4thアルバム『核心触発イノベーション』が発売中。俳優としても活躍。8/15〜17、「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」に出演。