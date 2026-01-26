Amazonでは、1月22日（木）9時から1月27日（火）8時59分まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

充電器などでおなじみのアンカーも、多くの製品をセール価格で販売しています。

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック) Anker \1,590 （2026/01/26 19:20時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

240W出力で取り回しのいいケーブルが1,590円

「Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル」は、絡まりにくくてクセも付きにくいのが特徴のケーブル。バッグやポケットに入れたり、デバイスに巻き付けてしまったりしても絡みにくいため、出し入れがスムーズとしています。

ケーブルは銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用することで柔らかさを実現。それでいて約25,000回の折り曲げにも耐える耐久性もそなえています。ケーブル長は0.9mです。

充電は最大240Wの出力に対応するため、スマホはもちろんのこと、ノートPCも急速充電が可能。

通常価格は1,790円（税込）のところ、セール期間中は11％オフの1,590円（税込）。手頃なUSB-C to Cケーブルを探している人にはぴったりでしょう。なお、長さ1.8mのケーブルもセール中。好みに合わせて選んでみてください。

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック) Anker \1,690 （2026/01/26 19:24時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

