日向坂46五期生「好きになるクレッシェンド」MV公開＆先行配信スタート！センターは片山紗希
日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（1月28日発売）に収録される、五期生よるカップリング楽曲「好きになるクレッシェンド」のMVが、日向坂46 Official YouTubeチャンネルにて公開。
同時に先行配信もスタートした。
■MVテーマはアイスホッケー！片山紗希が初めてセンターを務めることが明らかに
フォーメーションが明かされていない中での公開となり、映像の中で、センターは片山紗希（読み：かたやま さき）が初めて務めることも判明した。
MVではアイスホッケーをテーマに、センターの片山を筆頭に五期生のエネルギッシュなハジける元気な姿を描いており、加入して1年足らずの五期生のフレッシュでキュートな一面を見ることができるだろう。MV監督は、YODENが務めた。
16thシングル「クリフハンガー」のリリースはいよいよ今週に迫り、収録曲のMVも次々と公開され16thシングルに対する熱気はますます高まっている。引き続き動向に注目しよう。
■リリース情報
2026.01.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「好きになるクレッシェンド」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「クリフハンガー」
