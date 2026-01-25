Æü»º¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö4WD¡È¹âµéSUV¡É¡×¤¬À¨¤¤¡ª 10Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¤Ç¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×É÷¥ÉÇ÷ÎÏ´é¡õ¥â¥À¥ó¤Ê¡È¹ë²ÚÆâÁõ¡ÉºÎÍÑ¡ª ¡Ö¼êÊü¤·Áö¹Ô²ÄÇ½¡×¤Ç¤á¤Á¤ã²÷Å¬¤ÊºÇ¿·¡Ö¥à¥é¡¼¥Î¡×ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆü»º¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿°ìÂæ¤¬2025Ç¯9·î¤«¤é²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤òÁÛÄê¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥ºSUV¡Ö¥à¥é¡¼¥Î¡×¤¬¡¢2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É´é¡É¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö4WD¡È¹âµéSUV¡É¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Áö¹Ô»Ù±çµ»½Ñ¤ä²÷Å¬ÁõÈ÷¤Îºþ¿·¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àSUV¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬°ìÃÊ¤È¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥à¥é¡¼¥Î¤Ï2002Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Æü»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2004Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢2À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2025Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿4ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¤Ï2ÂåÌÜ¡Ö¥¨¥ë¥°¥é¥ó¥É¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¤·Á¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÄ¶Çö·¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¼ÖÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëLED¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ21¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë¤âÂç¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á°Êý¤«¤é¸åÊý¤Þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ó¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ÏÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÇºà¤ä»Å¾å¤²¤Ë¤â¾å¼Á¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½¤Î¹â¤µ¤â¥à¥é¡¼¥Î¤Î¶¯¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñÆ»Ï©°ÂÁ´ÊÝ¸±¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¾×ÆÍ°ÂÁ´É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOP SAFETY PICK¡Ü¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë°ìÂæ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¢¥·¥¹¥È2.1¡×¤Î¿·ºÎÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏºÇ¾å°Ì¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥°¥ì¡¼¥É¸þ¤±¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¶è´Ö¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢²ÃÂ®¡¢¸ºÂ®¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À©¸æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢°ÜÆ°»þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Êý¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÄãÂ®¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÄÉ¤¤±Û¤·¤òÄó°Æ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖSL¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸åÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µ¡¼ÂÐ±þ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥È¥²¡¼¥È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è°÷Á´°÷¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¹©É×¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë12.3¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Googleµ¡Ç½¤ò¼ÖÎ¾¤ËÆâÂ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Google¥Þ¥Ã¥×¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¾å¤ËÄ¾ÀÜÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²»À¼Áàºî¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÍøÊØÀ¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Invisible Hood View¤ä3DÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥«¥á¥éµ»½Ñ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤äÃó¼Ö»þ¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎVC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢²ÄÊÑ°µ½Ìµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÎÏ¶¯¤µ¤È¸úÎ¨À¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡9Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç³ê¤é¤«¤Ê²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈAWD¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤ÏSV¡¢SL¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¤Î3¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²Á³Ê¤ÏSV AWD¤¬4Ëü1470¥É¥ë¡ÊÌó621Ëü±ß¡Ë¡¢SL AWD¤¬4Ëü6560¥É¥ë¡ÊÌó697Ëü±ß¡Ë¡¢ºÇ¾åµé¤Î¥×¥é¥Á¥ÊAWD¤¬4Ëü9600¥É¥ë¡ÊÌó743Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯·¿¥à¥é¡¼¥Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ì¥ÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ëËÌÊÆSUV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£