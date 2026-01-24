黒よりやさしく・ベージュより深い「デニムが見違える」今っぽいブラウンの選び方

どんな冒険心も受け止めてリアリティをもたらす、包容力の高いブラウン。あたりまえのようにそばにある色だからこそ忘れかけていた魅力とともに、そんな汎用性の高い色にひっかけたい新しさで、これからのスタイル設計を。







「デニムが大人びる」起毛感のある茶ジャケット

いつものブルーデニムを格上げする、コーデュロイやスエードのような表情豊かなブラウン。ラフな装いをリッチに包み込み、味わい深いカジュアルへと導く。冬のスタイリングを支える、新たな名品の実力を検証。







リッチな「スポーティ」

茶ジャケット／MACKINTOSH（メゾン イエナ） インディゴデニムパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） バッグ／PUNTI.（エルディスト ショールーム）



コーデュロイの趣と相まってデニム合わせでも大人を保てる



今季とくに目をつけたい、ブルゾンをはじめとしたスポーティなムード。装いに親しみをもたらす一方でボーイッシュにも転びがちなアイテムはブラウンの品格を借りて都会的にシフト。スタンドカラーや金ボタンなど、クラシックな要素が入るとより端正な面持ちに。







ほっこりさせずにあたたかく「スエード調の短丈ブルゾン」

ブラウンスエードライクデニムブルゾン／Sea Room lynn（シールームリン神宮前店） 中に着たブラウンシアータートル／アダム エ ロペ フレアデニムパンツ／Levi’s®（リーバイ・ストラウス ジャパン） イヤリング／アビステ バッグ 9,900円／ヴュレ（キューズ） ソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） ブラウンミュール／Mollini（ハウス バイ ジャック オブ オール トレーズ）



淡いブルーを飾るハンサムなぬくもり



ブラックデニムにフロッキープリントをほどこした、カジュアルな質感。前後差のある着丈＆高めのネックですっきりと着られるシルエット。。ボタンを上までとめて着ることで、防寒もスタイルアップも可能に。





瞬時に華やぐ贅沢なふわもこ感

ボアベスト／チノ（モールド） 茶トップス／サロン アダム エ ロペ、ブルーハイルーズデニムパンツ／インク（ともにサロン アダム エ ロペ） バッグ／ORSETTO（オルサ） シューズ／SACRA（インターリブ）



デニムサロペットにさらりと羽織りカジュアルの底上げ



インナーもブラウンを選び、ボアの主張をなじませて。サロペットでもずるっとはしない、適度なワイドストレートシルエット。ベルトループを少し高めに位置することで、自然と脚の始まりが高く見える。







