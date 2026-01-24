この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説！2026年を最高の1年にする、科学的根拠に基づいた目標設定術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2026年を最高の1年にする方法」と題した動画で、多くの人が抱える「新年の目標が長続きしない」という悩みを、モチベーションに頼らない科学的アプローチで解決する方法を解説した。



宮脇氏はまず、多くの人が新年の目標を達成できない理由として、モチベーションが高い時に計画を立ててしまう点を指摘。年が明けた1月は誰しもやる気に満ち溢れているが、その熱意は時間とともに薄れ、6月頃には目標自体を忘れてしまうケースが多いと説明した。このような失敗を避けるためには、モチベーションの浮き沈みに左右されない「ストラクチャー（仕組み）」を作ることが重要だという。



動画では、そのための具体的な鉄則として、アメリカのベストセラー作家ダニエル・ピンク氏が提唱する方法が20個紹介された。その一つが「後悔のレビュー（損切りの儀式）」だ。これは、まず2025年で最も後悔したことを一つだけ選び出し、そこから得られた教訓と、それを繰り返さないための具体的な行動計画を立てるというもの。過去の失敗を未来の資産に変えるための儀式だと宮脇氏は語る。



もう一つが「プレモーテム（死亡前解剖）」という手法だ。これは、あえて「2026年の目標が完全に失敗した」と仮定し、その原因を想像できる限りすべて書き出すというもの。失敗の要因を事前に洗い出し、対策をカレンダーに組み込んでおくことで、実際に失敗するリスクを大幅に減らせるという。宮脇氏は「希望的な観測ではなく、冷静なシミュレーションをすることが成功の鍵だ」と強調した。



宮脇氏は、「意志を奮い立たせるのではなく、環境の摩擦を調整して自分を意図的にコントロールしてください」とアドバイス。やる気に頼るのではなく、科学的根拠に基づいた仕組みを生活に取り入れることで、誰でも2026年を最高の年にできると語った。新年の目標が毎年三日坊主で終わってしまうという人は、試してみてはいかがだろうか。