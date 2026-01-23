発見！　橋本環奈がピンクのジャージ姿で下町を闊歩…『ヤンドク！』ロケで見せた元ヤン姿

メニューが気になって……

下町にある居酒屋から一人の女性が出てきた。文字プリントの入ったオーバーサイズのアウターにピンクのジャージ。スマホをぶら下げ、腕組みして歩く、いかにも地元のヤンキーといった風情のこの女性は……俳優の橋本環奈（26）だった。

１月中旬のこの日、東京・江東区の繁華街で月９ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の撮影が行われていたのだ。

「実在した女性医師の半生をベースにした脚本家・根本ノンジ氏による医療エンターテインメントです。橋本は親友が事故死したのをきっかけに暴走族から足を洗い、猛勉強を経て脳外科医になった元ヤンキーの主人公・田上湖音波（たがみ・ことは）を演じています。

１月12日に放送された第１話では、いきなりゴミ箱を蹴り飛ばし、『いいかげんにしいや！ このたわけが！』などと叫ぶシーンから始まりました。スゴ腕の手術シーンなど、橋本の振れ幅の大きい演技は必見です」（テレビ誌ライター）

’24年９月期のNHK連続テレビ小説『おむすび』では“金髪平成ギャル”から栄養士へ変貌していく演技が好評だったが、今作もSNS等で〈環奈ちゃんのこのギャップが最高！〉〈シリアスな演技が新鮮〉と話題になっている。

この日の撮影は居酒屋の店内で行われており、橋本が姿を現したのは撮影終了後だった。大勢のスタッフに囲まれて現場を離れる際に橋本は周囲をキョロキョロ。すぐ隣にある日本料理店が気になるようで、店頭に貼り出されていたメニューを興味深げに覗き込んでいた。

今作出演にあたって橋本は、

〈モデルとなる方がいる主人公を演じるのは初めて。実際に先生ともお会いして、いろいろなお話を聞きながらすてきなお人柄を身をもって感じたので、湖音波という役を大切に演じさせていただきたいです〉（『ヤンドク！』公式HPより）

などと意気込みを語っている。

初回の「無料見逃し配信」が246万再生を突破（配信数はTVer DATA MARKETINGにて算出。TVer・FODの合計値。１月18日時点）。 TVer内でのお気に入り登録数も56万を超えた。

橋本の勢いは今年も止まりそうにない。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit