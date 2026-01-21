この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ『再会』圭介はなぜ父の拳銃を持ち去った？原作から読み解く、息子が抱いた意外な「誇り」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第２話ドラマ考察 ネタバレ有！ 何かを隠すため父親の拳銃を持ち帰った？！ 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。テレビ朝日系ドラマ『再会 Silent Truth』で描かれた謎多き行動、主人公の一人・清原圭介が父の拳銃を持ち帰った理由について、原作小説の内容を基に考察した。



ドラマでは、23年前に山の中で起きた発砲事件の現場が描かれた。そこには圭介の父である清原巡査と銀行強盗と思われる男が倒れており、駆けつけた圭介は、父の拳銃を密かに持ち去ってしまう。この不可解な行動の理由について、動画では原作小説における圭介の心情を解説した。



原作によれば、圭介は駐在所の警察官である父の姿を、どこか「物足りなく」感じていたという。派手な活躍を見せる刑事ドラマの主人公とは違い、自分の父は脇役のようだと考えていた。しかし、その父が銀行強盗と対峙し、命を落としながらも職務を全うした姿を目の当たりにする。その瞬間、圭介は父に対して強い誇りを覚えた。そして、一種のパニック状態の中で「父が最後に使ったであろう拳銃を形見として持ち帰りたい」という強い衝動に駆られたのが、拳銃を持ち去った理由だとされている。



一方で、動画ではドラマ版ならではの新たな解釈の可能性も示唆された。ドラマでは、圭介が銀行強盗の遺体を見て、飛奈淳一に「お父さんが、倒したのか？」と尋ねるシーンがある。これに対し、淳一は「…だと思う」と曖昧に返答する。このやり取りは原作にはなく、圭介が淳一の態度に何らかの「違和感」を覚え、何かを隠すために拳銃を持ち帰ったという、原作とは異なる展開につながる可能性も考えられる。



圭介の行動の裏には、父に対する複雑な思いがあった。それが原作通りの「父への誇り」からくるものなのか、それともドラマ独自の「真相隠し」のためなのか、今後の展開から目が離せない。