　21日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は18枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは6万3000円の5枚（160円）だった。プットのの合計出来高は11枚。プットの出来高トップは1万4000円の2枚（6円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　90　　65000　
　　 5　　　　　　 160　　63000　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1430 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1200 　　 +90　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 425 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 450 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 240 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 179 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 6 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　 1　


株探ニュース