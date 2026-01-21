日経225オプション4月限（21日日中） 6万3000円コール160円
21日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は18枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは6万3000円の5枚（160円）だった。プットのの合計出来高は11枚。プットの出来高トップは1万4000円の2枚（6円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 90 65000
5 160 63000
49000 1430 1
48000 1200 +90 1
42250 425 2
42000 450 1
38000 240 2
35000 179 1
14000 6 2
10000 2 0 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 90 65000
5 160 63000
49000 1430 1
48000 1200 +90 1
42250 425 2
42000 450 1
38000 240 2
35000 179 1
14000 6 2
10000 2 0 1
株探ニュース