てぃ先生「自分の時間を最初にスケジュールに入れる」pecoも共感した“ママの自分時間”確保術

KIDSNA STYLE チャンネル【公式】が「【peco×てぃ先生】ママのリアルな悩みにpeco＆てぃ先生が答えるお悩み相談室／ママに自分時間をもっと当たり前に！」を公開。タレントのpeco氏と現役保育士のてぃ先生が、多くの母親が抱える「自分の時間」の作り方について、それぞれの価値観や具体的な方法論を語った。



トークイベントは「ママの自分時間 名言アワード」というテーマで進行。まず、てぃ先生が自身の持論として「1日の時間割に自分の時間を最初に入れる」ことの重要性を説いた。多くの人が育児や家事で余った時間に自分の時間を作ろうとするが、「育児中に余った時間なんて基本的には生まれない」と指摘。スケジュールを組む際に、まず自分の時間を確保し、それを軸に他の予定を組み立てるという逆転の発想を提案した。



続いてpeco氏は、「『何もしなかった』じゃなくて『何もしない』を選んだ」という自身の考えを披露。何もせずに過ごすことは時間に対して罪悪感を抱くのではなく、「あえて何もしない」という最高のリラックスを自分で選んだと捉えることで、気持ちが楽になると語った。この考え方には、てぃ先生も「全部都合よく考えたらいい」と同意し、ポジティブな思考の転換を促した。



さらに、具体的な時短術として、peco氏は「車での移動中に夜ごはんを食べてもらう」という方法を紹介。子どもが嫌がった際には、おもちゃのテーブルを用意し、「お菓子をご飯にあげる」といった遊びの要素を取り入れることで、子どもが楽しめる環境を作ることが大切だと自身の経験を明かした。動画は、育児に奮闘する母親たちが、自分自身を大切にするためのヒントが詰まった内容となっている。