OSAJI × Minimal コラボ第2弾！　チョコレートの香りをまとうオードトワレとチョコレートのセットが数量限定登場

健やかで美しい皮膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」は1月28日、βaceが展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店「Minimal ‐ Bean to Bar Chocolate ‐ （ミニマル） 」とのコラボレーションによるオードトワレとチョコレートをセットにした「オサジ×Minimal ショコラ コレクション 2026」を数量限定で発売します。

■チョコレートの香りをまとうオードトワレと別注チョコのセット

昨年好評だったMinimalとのコラボレーションが、今年も実現。今回のために特別に開発されたコラボレーション限定フレーバー「板チョコレート／タンザニア70％」と、その味わいからインスピレーションを受けて生まれた「オードトワレ Cacao〈カカオ〉 2026」をセットにしました。

りんごを思わせる爽やかさと、焼き菓子のような甘みが重なるチョコレートの風味を、香りと味わいの両面から楽しめます。

バレンタインの贈り物にはもちろん、自身へのご褒美にもおすすめの特別なコレクションです。

◇Minimal ‐ Bean to Bar Chocolate ‐

Minimalは世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。

「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。

プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で10年連続累計103賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思ってもらえる「こころに遺るチョコレート」を届けたいと考えています。

公式サイト：https://mini-mal.tokyo

◇Bean to Bar 板チョコレート

Minimalのチョコレートの原材料は、「カカオ」と「砂糖」のみ。その他の副原料は一切使用せず、カカオ豆が本来持つ香りや味わいの個性を丁寧に引き出しています。産地ごとの表情が感じられる、シンプルで奥行きのある味わいを楽しめます。

■商品詳細

「オサジ オードトワレ Cacao〈カカオ〉2026」内容量：45mL

ほろ苦いチョコレートの香りを軸に、りんごを思わせるカモミールのニュアンスと、ライムやベルガモットの爽やかさ、ペパーミントのアクセントを重ねた、甘く余韻のある香り。

トップ：ベルガモット、ライム、ペパーミント、アーモンドフラワー

ミドル：チョコレート、ローストナッツ、カモミールローマン

ベース：カカオニブ、バニラ

「板チョコレート／タンザニア70%」

“りんごのジャムクッキー”のような味わいのコラボレーション限定フレーバー。タンザニア産カカオ豆の魅力を存分に引き出し、まるでりんごのジャムクッキーを思わせる風味に仕立てたチョコレートです。

カカオ豆のもつりんごのようにやわらかで繊細な果実味を活かすため、低温での浅煎り焙煎を採用。じっくりと火入れすることで、ジャムのような凝縮感のある甘みを引き出しました。

＜ペアリング＞

温かい和紅茶と合わせてぜひ、楽しんでみてください。チョコレートを先に口に含み、途中から紅茶を合わせることで、りんごのような爽やかな香りがより明確に感じられ、まろやかな甘味も味わえます。

■商品概要

「オサジ×Minimal ショコラ コレクション 2026」8,800円【数量限定】

＜セット内容＞

・オサジ オードトワレ Cacao〈カカオ〉2026

・板チョコレート／タンザニア70%

・特別ボックス付き

発売日：

・2026年1月21日 銀座三越「銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ」POP UPにて先行発売

・2026年1月28日 OSAJI直営店舗、公式オンラインショップにて数量限定発売

※2026年1月21日 OSAJI直営店舗、公式オンラインショップにて予約受付開始

