積極性が仇に。男性が「グイグイくる女性」を苦手な理由
早く関係を進展したいがために好きな男性に積極的にアプローチする女性は少なくありませんが、積極的すぎるとかえって男性から避けられてしまうことも。
そこで今回は、男性が「グイグイくる女性」を苦手な理由を紹介します。
自分とは合わないと感じるから
あまりに女性からグイグイ迫られると、男性の中には「自分とは合わない」と感じる人も。
恋愛への価値観や恋愛に望む姿勢は人それぞれのため、男性としては自分と似たようなテンションでないと「合わない」と感じてしまうのでしょう。
警戒心が先に立つから
女性からグイグイ来られると、「何か裏があるのかも」と警戒心を働かせてしまう男性もいます。
特に女性慣れしていない男性や、女性から馴れ馴れしくされるのが苦手な男性にその傾向は強いでしょう。
そういう男性は適度に距離感を保った上でアプローチするのが鉄則です。
周囲の視線が気になるから
女性があまりにグイグイくると、他の人にどう思われているのか心配になる男性も。
特に恋愛慣れしていない男性やシャイな男性ほどその傾向は強く、周囲から冷やかされるのを極端に嫌がります。
そういう男性にアプローチする時は、なるべく２人きりのシチュエーションに持ち込むようにしましょう。
もし今回紹介した内容に心当たりがあるなら、ぜひ好きな男性へのアプローチ方法を見直してみてくださいね。
