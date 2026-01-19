食事中、服に「しょうゆ」が付いてしまった…シミを簡単に落とす“テクニック”とは【クリーニング業者が紹介】
食事の際に衣服に付いたしょうゆの汚れを落とす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが服に付いた「しょうゆ」のシミを簡単に落とす“テクニック”です！
公式アカウントは、衣服に付いたしょうゆのシミを落とす方法について、次のように紹介しています。
【準備する物】
・食器用洗剤
・タオル
・歯ブラシor綿棒など
【手順】
（1）しょうゆの部分にまだ水分があれば、ティッシュなどで水分を拭き取っておく。
（2）シミの裏側にタオルをあてる（シミを落とし移してもいいタオルを使う）。
（3）シミ部分に食器用洗剤を少量つける。
（4）歯ブラシや綿棒などでシミを上からたたきながら敷いたタオルにシミを移す。
（5）しょうゆの色が服に戻らないようにあてているタオルはずらしながら薄くなるまで繰り返す。
（6）水かぬるま湯ですすぐ。
（7）洗濯機で洗うもしくは全体を手洗いして仕上げる。
シミは対応が早いほどきれいに落ちるということです。服にシミが付いてしまった際は、すぐに試してみてはいかがでしょうか。