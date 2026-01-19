SixTONES¤¬¹õ¥¹ー¥Ä¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¦¥Ó¥¸¥åー¡¦¥¥é¥¥é¥·¥ã¥Ä¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤ë¡Øwith MUSIC¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ë²ÚÊüÁ÷¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×
1·î17Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯ SixTONES¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë!!!!!!¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿SixTONES¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SixTONES¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¥á¥É¥ìー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¡×¡ÖGood Luck!¡×¤ò¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¥á¥É¥ìー¤È¤·¤Æ¡ÖJAPONICA STYLE¡×¡ÖAmazing!!!!!!¡×¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î¡ÖWaves Crash¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Ø¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¡Ö²»¿§¡×¤È¡¢Á´8¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢MCÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤Î¥Èー¥¯¥·ー¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ë²ÚÊüÁ÷¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£