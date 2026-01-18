「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

学歴は社会での優秀さと関係ある？

――学歴の重要性については常々議論がなされていますが、一方で社会での活躍度に目を向けて見ると、必ずしも学歴順になっていません。そう考えると、学歴に固執しなくてもいい気もするのですが、びーやまさんはどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：そうですね。たしかに学歴は社会での優秀度を必ず担保するものではないと思います。高学歴でも「あれ？」と思う人もいれば、低学歴でも「この人すごいな」と思う人はいますよね。

でも、だからと言って学歴は必要ないとも思わないのでむずかしいところです。

――詳しく教えてください。

びーやま：社会で求められるものって、「人としての総合値」だと思うんですよね。たとえば、「頭がいい」とか「コミュニケーション能力が高い」とか、もっとわかりやすいものだと「英語ができる」とか。

こういったものの合計でその人が優秀かどうかみたいなのが判断されると僕は思っていて、仮に高学歴だったとしてもほかの要素があまりにもダメで総合値が低かったら意味ないと思うんです。超名門大学を出てるんだけど、めちゃくちゃ性格が悪いとかだったらマイナスのほうが大きいじゃないですか。そんなイメージです。

逆に低学歴でも活躍している人というのは、学歴以外の能力が軒並み高くて総合値がいいから活躍できるのかなと。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）