MF田中聡がブンデス2部デビュー！ 攻守に活躍しデュッセルドルフの連勝に貢献
日本代表MF田中聡が、デュッセルドルフで2度目の欧州デビューを飾った。
湘南ベルマーレ出身の23歳は、2022−23シーズンにコルトレイク（ベルギー）へ移籍したものの、ケガの影響もあって1度目の欧州挑戦は不完全燃焼に終わった。2025シーズンから加入したサンフレッチェ広島でJリーグのベストイレブンに選ばれる活躍を披露し、今年1月にデュッセルドルフへの完全移籍が決まった。
デュッセルドルフと4年半契約を結んだ田中は、16日のブンデスリーガ2部第18節ビーレフェルト戦で先発出場し、新天地でのデビューを飾った。90分までプレーし、デュエル勝利は12回中10回、空中戦勝利は3回中3回、ファイナルサードへのパス6本を記録するなど、攻守に好スタッツを記録した。
1−0で勝利したデュッセルドルフは連勝を達成し、ビーレフェルトと入れ替わる形で3部との入れ替え戦出場圏から脱出した。
湘南ベルマーレ出身の23歳は、2022−23シーズンにコルトレイク（ベルギー）へ移籍したものの、ケガの影響もあって1度目の欧州挑戦は不完全燃焼に終わった。2025シーズンから加入したサンフレッチェ広島でJリーグのベストイレブンに選ばれる活躍を披露し、今年1月にデュッセルドルフへの完全移籍が決まった。
1−0で勝利したデュッセルドルフは連勝を達成し、ビーレフェルトと入れ替わる形で3部との入れ替え戦出場圏から脱出した。
【プレー動画】田中聡、渾身タックルで相手のカウンター阻止
Schockverliebt 🥰Say Hello to Tana 🙏#f95 | 🔴⚪️ | #F95DSC | #田中聡 | @SkySportDE https://t.co/ejEEM7JbP1 pic.twitter.com/bc61ssNkuI— Fortuna Düsseldorf (@f95) January 16, 2026