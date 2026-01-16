ÎëÌÚº½±©¡Ê53¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©ÂÎÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚº½±©¡Ê53¡Ë¤¬15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚº½±©¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¿åÃå»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î³¤¤ò³Ú¤·¤à¿åÃå»Ñ¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ä»Å»ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£
ÎëÌÚº½±©¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î»þ´ü¤Ë³¤³°½Ð¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤ÑÎ¹¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£º£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³½Ð¤«¤±¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¹¹ÔÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Öº½±©¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã!?¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©ÂÎÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë