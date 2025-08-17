テレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」が１７日に放送された。お笑いコンビ・博多華丸・大吉が「街のうまい丼とうまい麺」を巡るバラエティー。この日は女優・鈴木砂羽をゲストに奥浅草を散策した。大吉は、鈴木と共通で親交の深い後輩としてバッドボーイズ・清人の名を挙げた。鈴木は「きよっぴー（清人）６月に会って飲んだよ？足立で、綾瀬で」と笑顔を見せた。大吉は、東京進出時に清人と同居生活を送っていたことを回想し「