Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸¶¸ý°ìÇî½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò¤á¤°¤ëÎ©·û¤ÎÂÐ±þ¤ËX¤ÇÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¿·ÅÞ¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞ°÷¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØ¿®¹Ô°Ù¡×
Î©·û¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¿·ÅÞ¤Ç¤ÏÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£»á¤ÎÎ¾Ì¾¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë½¢¤¡¢Î¾ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤Î¤ß¤¬Î¥ÅÞ¼êÂ³¤¤Î¾å¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶¸ý»á¤Ï14Æü¤Ë¤â¡¢X¤Ç¿·ÅÞ¹½ÁÛ¤ò¤á¤°¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¾ÜºÙ¤â¼¨¤µ¤º¡¢¼ç»ÝÀâÌÀ¤â¤Ê¤·¤ËÇò»æ°ÑÇ¤¡Ê°ìÇ¤¡Ë¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¼ç¸¢¤òÂ÷¤·¤¿¹ñÌ±¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞ°÷¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØ¿®¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
15Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»öÌ³Êý¤è¤ê¡×¤È¤·¤ÆÅÞÂ¦¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢¡Ö20Æü¤Þ¤Ç¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤è¡£ÃæÆ»¤Ê¤ó¤È¤«¤ËÆþÅÞÆÏ¤±¤ò½Ð¤»¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÂÐ±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÅÞ°÷¤Î»ñ³Ê¤Ï¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÎµÄ·è¤Ò¤È¤Ä¤Ç¾¡¼ê¤ËÇíÃ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÅÞ¤ËÃ¯¤¬Æþ¤ë¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
ÍýÇ°¤Ë¡ÖÆüËÜÆÈÎ©¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¡¢ÀêÎÎ»ÙÇÛ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡×¤Ê¤É
¸¶¸ý»á¤Ï¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤ä¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤é¤ÎSNSÅê¹ÆÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ê³È»¶¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¡Ø¿·ÅÞ¡Ù¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î·ëÅÞÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¤¬²òÂÎ¤·¤¿»þ¤Ë»ä¤ÏÅö»þ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡Ø¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ù¤Î¹ËÎÎ¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤ÎÁð°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÂç¤¤Ê²ô¡Ù¡ØÌ±¼çÅÞ¤ÎºÆ·ë½¸¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤ËÅö»þ¤ÎÎ©·û¤È¿·¤·¤¤Î©·û¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¯ºö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¼«¤é¤¬ºî¤Ã¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¹ËÎÎ¡¢´ðËÜÀ¯ºöÁð°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¡ÆüËÜÆÈÎ©¡¦ÆüËÜºÆ¶½¡¦ÆüËÜµßÀ¤¤Î3¤Ä¤Î¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¤Î´ðËÜÍýÇ°¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¡Ø¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡Ù¤òÀ¯ÅÞ²½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¡Ö´Ú¿®¤Î¸Ô¤¯¤°¤ê¤Ï¡¢2ÅÙ¤È¤´¤á¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¿·ÅÞ¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢¼«¿È¤¬25Ç¯5·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¤òÀ¯ÅÞ²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢À¯ÅÞÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷5¿Í°Ê¾å¤Î½êÂ°¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄ¾¶á¤Î½°±¡Áª¤â¤·¤¯¤Ï»²±¡Áª¤ÇÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô¤Î2¡ó°Ê¾å¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¡£
¸¶¸ý»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹çÀ¯¼£¶¨²ñ¡×¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤æ¤¦¤³¤¯Ï¢¹ç¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶¸ý»á¤Ï2·î15Æü¤ËµþÅÔ»ÔÆâ¤Ç³«¤¯²ñ¹ç¤Ç¡¢
¡ÖÆüËÜÆÈÎ©¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ñËÜ¡¢ÀêÎÎ»ÙÇÛ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡×
¡ÖÆüËÜºÆ¶½¡Ê¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¡ÜÀÑ¶ËºâÀ¯¡Ë¡×
¡ÖÆüËÜµßÀ¤¡ÊmRNA¥ï¥¯¥Á¥óÈ¿ÂÐ¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¡Ë¡×
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍýÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¤é¤ÎÅÞ¤Ë¸Ø¤ê¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤âÊü´þ¤¹¤ë¡×
µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸¶¸ý°ìÇî»á¤Î¶Ë¤á¤Æ¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÈ¿±þ¡£Î©Ì±¼¹¹ÔÉô¤Ï¤³¤¦ÈãÈ½¤µ¤ì¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ£°æÀèÀ¸¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Î©·û¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸øÌÀÅÞ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤ÎÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¤Î»þ¤Ë¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ´Ú¿®¤Î¸Ô¤¯¤°¤ê¤òÈà¤é¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»ä¤ÏµñÈÝ¤·¤ÆÌµ½êÂ°¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ëº£ÅÙ¤â2ÅÙÌÜ¤Î´Ú¿®¤Î¸Ô¤¯¤°¤ê¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤Î¤Þ¤¿¤ò¤¯¤°¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤â´ÊÃ±¤Ë»Ù»ý¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤ê·³Ìç¤Ë²¼¤ë¤Î¤«¡£Åú¤¨¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¼«¤é¤ÎÅÞ¤Ë¸Ø¤ê¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ù»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤âÊü´þ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬¹ñ²È¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÅÞ¼¹¹ÔÉô¤Î»ÑÀª¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£