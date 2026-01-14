1月13日、2026年春をもって活動終了する「嵐」のラストツアーの抽選結果が発表された。その結果にファンは一喜一憂しているが、早くも大野智に“ロス”を感じる人もいたようで──。

嵐は、2020年末でグループ活動を休止していたが、2025年5月に、翌年開催のツアーをもって活動終了することを発表した。そのため、今回のライブは、ファンにとって特別なものだった。

「3月の北海道公演から5月末の東京ドーム公演まで、全15公演がおこなわれます。その人気の高さから、ライブチケットの入手が難しいことで知られている嵐ですが、最後のツアーとあって、かなりの倍率だったようです。SNSでは、20年以上ファンクラブに入っていたものの、落選したというファンの声も見受けられました」（スポーツ紙記者）

当選した人、思いがかなわなかった人と、悲喜こもごもだったようだが、Xでは

《もう大野くんには会えないのか》

《大野担で休止中もずっとFC続けてたから最後に会えないのほんまにキツすぎる》

など、ショックを受ける声が聞かれていた。落選したファンのなかには、“大野ロス”に陥る人もいるようだ。

「2020年以降、ほかの4人がドラマやバラエティ番組などに個々で出演していたのに対し、大野さんは芸能活動自体を休止していました。また、大野さんは個人のSNSもやっていないため、休止中の近況は伝わってこなかったのです。今回のツアーが、“嵐の大野智”としての最後のステージになるため、生で彼を見たかったファンは多かったはずです」（芸能記者）

表舞台から姿を消した大野だが、2024年11月の「NEWSポストセブン」では、あごひげを生やし、日焼けしてふっくらと“ワイルド激変”した姿がキャッチされた。その変貌ぶりは衝撃を与えたが、最近のXでは

《徐々に若返っててるよ》

という声があがっている。

「1月2日、嵐の公式Xに、最新の5人の集合写真が投稿されました。大野さんはやや明るい茶髪で、顔まわりがすっきりした精悍な表情を浮かべており、“さわやか路線”回帰がファンからも好評でした。休止中のブランクがあるとはいえ、もともと、高い歌唱力とダンスのスキルを持つ大野さんですから、アイドルとしてのラストパフォーマンスに期待が高まっています」（前出・芸能記者）

ラストツアーまで残り2カ月、嵐は再び5人で走り出す──。