¤¤¤è¤ï»á¤ÎÌ¾¶Ê¡ØÇ®°Û¾ï¡Ù¤ò½Å²»¥Æ¥ÈSV2¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª º²¼ÂÁõºÑ¤ß¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡Ö¤¨¤°¡Ä¡×¡Öµã¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤«¤Ã¤±¤§¡×¤ÎÀ¼
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú½Å²»¥Æ¥ÈSV2¡ÛÇ®°Û¾ï¡ÚSynthV¥«¥Ð¡¼¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦yasai31¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¢£Original ¤¤¤è¤ïÍÍ
¢£Vocal ½Å²»¥Æ¥È [Synthesizer V]
¢£Credit Ä´À¼/³¨¡§yasai31
¡Ú½Å²»¥Æ¥ÈSV2¡ÛÇ®°Û¾ï¡ÚSynthV¥«¥Ð¡¼¡Û
¡¡2023Ç¯¤ËSynthesizer V¤Î²ÎÀ¼¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£¤ä¥Ü¥«¥í¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö½Å²»¥Æ¥È¡×¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢¥Ü¥«¥íP¡¦¤¤¤è¤ï»á¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤¬¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶¶Ê¤Ï¡¢¥Ü¥«¥íP¡¦¤¤¤è¤ï»á¤¬¡ÖThe VOCALOID Collection -2022 Autumn-¡×¤ÎTOP100¥é¥ó¥¥ó¥°»²²ÃºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¾×·âºî¡ØÇ®°Û¾ï¡Ù¡£°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈÉÔµ¬Â§¤Ê¥ê¥º¥à¡¢¤½¤·¤ÆÀÚ¼Â¤Ê²Î»ì¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤ÎÆñ¶Ê¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ä´À¼»Õ¤Îyasai31»á¤Ç¤¹¡£
¡¡Synthesizer V 2 AI¤ÎÆÃÀ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¹¢¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀä¾§¤ä¡¢¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅÇÂ©¤òåÌÌ©¤ËºÆ¸½¡£½Å²»¥Æ¥ÈSV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¡Ö¶¸µ¤¡×¤È¡Ö¾ÇÁç´¶¡×¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢yasai31»á¼«¤é¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶¶ÊMV¤Î¶õµ¤´¶¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢½Å²»¥Æ¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò¸«»ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸À¡£¥Æ¥È¤Î¡ÖÆ·¡×¤Ë½É¤ë°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Ë¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÇ®ÎÌ¤È¡¢¼ª¤ò´Ó¤¯¥Æ¥È¤Î²ÎÀ¼¡£°ìÅÙºÆÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ö°Û¾ï¤ÊÇ®¡×¤ËÉâ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£½Å²»¥Æ¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤Î¥«¥Ð¡¼Æ°²è¡£¤¼¤Ò¤½¤Î¼ª¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¿ÍÎàÂÔË¾¤Î¥«¥Ð¡¼
³¨¤â¶Ê¤âÂç¹¥¤
¥Æ¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¤¬µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡ª
Ææ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë
¤¨¤°¡ÄÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤À¼¤À¡Ä
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
³ùÁÒ,
Ï·¸å,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸,
»×¤¤¤ä¤ê