1月13日の「相席食堂」は、新企画「世界の格闘技相席」をお届けする！

世界最強の格闘技は何なのか？ 議論は尽きないが、そのすべてを習得すれば、最強の格闘王が生まれるはず。そこで、芸能界最強のファイターを育てる新企画がスタート！ それが「世界の格闘技相席」だ。この世界初のプロジェクトに名乗りを上げたのは、囲碁将棋の根建太一。38歳から空手を始めた遅咲きのファイターが芸能界最強を目指す。

今回、根建が学ぶのは、ベトナムの国家無形文化遺産の総合武術「ボビナム」。まずは、14年前に日本にボビナムを伝えたマスターフゴの道場を訪ね、お手本を拝見する。マスターフゴによれば、西洋の格闘技と東洋の武道が融合したものであり、天の力と地の力を使う“天地融合”の動きが基本。早速、指導を受け、基礎から実戦形式へと学んでいく。笑いなど許されるはずのない真剣な空気が流れる中、超厳しいマスターフゴのスパルタ指導のもと、天地融合の究極の技も習得する。

そこに刺客として現れたのは、テコンドーを皮切りに、空手やキックボクシングなどを嗜む格闘技歴28年の相方、文田。そこで、根建と文田がスペシャルマッチ。根建が繰り出すボビナムの技がキマった途端、文田はスイッチが入り、猛反撃！ ボコボコにされる根建にマスターフゴからは「何やってんだ！コノヤロー！」と愛のムチも飛ぶ！そして、根建がまさかの大号泣！？千鳥も大興奮の新企画が誕生する。

この日は他にも、今年還暦を迎えるボビー・オロゴンが三重県多気郡多気町で相席旅！ 年に一度の“おいないまつり”でアームレスリング大会に参戦し、ヒールっぷり炸裂！

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。13日（火）は、よる11時16分スタート。TVerでも無料配信。