2026年「レイヤーヘア」はここで差がつく。流行遅れに見せない“長さ・重さ・顔まわり”更新ポイント
トレンドは大きく変わっていないはずなのに、「なんだか古く見える」。レイヤーヘアでそんな違和感を覚える人は2026年に入って確実に増えていることでしょう。原因はレイヤーそのものではなく、入れ方・残し方のバランスが今とズレていること。そこで今回は、大人世代が押さえておきたい“更新ポイント”を紹介します。
長さはキープ、段差は控えめに。“切りすぎない”が今どき
一時期主流だった、トップからしっかり入れる段差の強いレイヤー。動きは出ますが、2026年の視点ではやや主張が強く、髪が落ち着かない印象になりがちです。
今は全体の長さを大きく変えず、必要なところだけに薄く段を入れるのが主流。特にミディアム〜セミロングは、長さを保ったまま質感だけを更新する方が、ぐっと今っぽく見えます。「変えた感」を出すより、「整った感」を優先するのが正解です。
軽さを出すなら毛先より“中間”。重さの置きどころが鍵
レイヤー＝軽くする、という発想のまま毛先ばかり削ると、シルエットが間延びして見えたり、疲れた印象につながることも。
2026年は、毛先を薄くしすぎず、中間に自然な動きを仕込むバランスが重要。重さを残すところ・抜くところを分けることで、髪にまとまりが生まれ、横顔や後ろ姿も洗練されます。軽さは「量」ではなく、「動き」でつくる意識に切り替えたいところです。
顔まわりは“つなげる”が正解。切り離さないことで若々しく
顔まわりを独立させた強いレイヤーや、急に短くなるカットラインは、どうしても古さが出やすいポイント。特に大人世代は、輪郭が強調されすぎることもあります。
今どきのレイヤーは、前髪からサイド、全体へとなだらかにつながる設計が基本。段差をなじませることで、表情がやわらかく見え、スタイリングも簡単になります。顔まわりこそ「切る」より「なじませる」を意識して。
レイヤーヘアが古く見える原因は、年齢でも流行でもなく、バランスの更新不足。ほんの少し段の入れ方や重さの位置を見直すだけで、印象は驚くほど変わります。ぜひ2026年は、やりすぎないレイヤーで、今の自分にちょうどいい洗練感を手に入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
