“白さの記憶を肌に刻む”　SHIRORUからブースト保湿＆美白美容液が新登場

SHIRORUは2026年3月1日、洗顔後5秒で白さの記憶を肌に刻む ブースト保湿＆美白*¹ 美容液「ブーストホワイトセラム（医薬部外品）」を発売します。

■ブーストホワイトセラムについて

ゆらぎ*² がちな肌はちょっとしたことでくすみやすく、シミもできやすい。

この悩みにまっすぐ向き合った答えは、洗顔後5秒のケア。

乾く隙間をうるおいをで埋めてゆらぎ*² を防ぎ、美白*¹ 有効成分をすみずみまで届け*³、白さの記憶を刻みます。

洗顔のエキスパートであるSHIRORUだからできた、届ける*³ 導入美白美容液で、ゆらぎ*² 肌に憧れの透明感を。

◇Point1

美白*¹ 有効成分・トラネキサム酸配合

ゆらぎ*² 肌の美白ケアに適した有効成分として、美白*¹ と肌あれ防止の作用を併せもつトラネキサム酸を選びました。紫外線によるシミの予防に、毎日気軽に取り入れることができる美白*¹ ケアです。

◇Point2

乾いた角層の隙間を埋めるようになじむ極小ナノエマルジョンカプセル

肌になじみやすい大豆由来のリン脂質*⁴ とシュガースクワラン*⁵ を、80nmという極小サイズのナノエマルジョンカプセルに。角層の隙間を埋めるようになじみ、水分と油分のバランスを整えてゆらぎ*² 肌をケアします。同時に浸透*³ 促進作用をもち、美容成分を角層のすみずみまで届けます。

◇Point3

99％美容成分仕立て

ワイルドタイムエキス*⁶やヒメフウロエキス*⁵、カモミラエキス*⁷、真珠エキス*⁸などの美容成分を贅沢に配合。うるおいにより透明感目覚める美しさへ。

◇Point4

こだわりのエマルジョンテクスチャー

80nmの極小ナノエマルジョンカプセルにより、ほんのり青白くさらりと軽いテクスチャーに。次に使う製品を角層のすみずみまで届けます。

◇Point5

ゆらぎ*² 肌を思いやる6フリー処方

ゆらぎ*² やすい肌や季節の変わり目にも負担なく使用できます。

*¹ メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

*² 乾燥による

*³ 角層まで

*⁴ 保湿成分：水素添加大豆リン酸脂質

*⁵ 保湿成分

*⁶ 保湿成分：タイムエキス（1）

*⁷ 保湿成分：カモミラエキス（1）

*⁸ 保湿成分：加水分解コンキオリン液

■商品概要

●商品名：ブーストホワイトセラム【医薬部外品】

●価格：7,700円

●発売日：2026年3月1日

●販売ルート：SHIRORU公式オンラインショップ、全国のバラエティショップ（ロフト、ハンズ、ショップインなど）

（エボル）