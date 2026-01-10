◇スペイン1部第19節 Rソシエダード2ー1ヘタフェ（2026年1月9日 ヘタフェ）

スペイン1部レアル・ソシエダードのサッカー日本代表MF久保建英（24）が9日、古巣対戦となった敵地ヘタフェ戦で先発フル出場。1ー1の後半アディショナルタイム、右コーナーキック（CK）からベネズエラ代表DFアランブル（23）の決勝弾をアシストし2ー1の勝利に貢献。終盤追いつかれた後の劇的決着でリーグ戦6試合ぶりの白星を手にした。

マタラッツォ新監督は引き分けた初陣の前節Aマドリード戦と同じ先発メンバーを選択。久保はリーグ戦6試合連続のスタメン起用となった。

試合は前半36分、MFブライスメンデスが味方のスルーパスのこぼれ球に鋭く反応。芸術的な左足ダイレクトボレーでゴールネットを揺らし先制。後半14分には久保の粘り強いプレスから相手のパスミスを誘発し、ゴール前での“プレゼントパス”を受けたFWオヤルサバルがGKとの1対1でシュートを放つも枠を捉えられなかった。

久保はその後もダイレクトスルーパスや右サイドでの突破から好機を何度も演出したが、味方が決定力を欠き追加点ならず。すると後半45分に失点。土壇場で追いつかれてしまった。

しかし終了間際の後半アディショナルタイム6分、右CKから久保が左足で鋭いクロスを入れるとDFアランブルが頭で叩き込み劇的決勝弾。2試合連続のアシストでチームを勝利へと導き、新指揮官へ“初白星”をプレゼントした。