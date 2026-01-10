「仮面ライダー555」より、「S.H.Figuarts（真骨彫製法）」で企画中の「仮面ライダーデルタ」の試作品がデルタフォン＆デルタムーバーに展示中だ。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーデルタ」。発売日・価格未定

「仮面ライダー555」の3人目の仮面ライダーとして登場する仮面ライダーデルタ。デルタドライバー、デルタフォン＆デルタムーバーを使って変身する戦闘用特殊強化スーツで、特殊な力を持たなくても変身が可能だが、装着者の性格が凶暴化してしまうという副作用を伴う。主な変身者は元流星塾の三原修二。

ほぼ全体が白いブライトストリームに覆われ、ファイズやカイザとはかなり違う印象を受ける

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーデルタ」は、仮面ライダーファイズ、仮面ライダーカイザに続く待望の立体化で、他の2人とはひと味違う、全身に走る白いブライトストリームを忠実に再現している。

顔のアルティメットファインダーは真紅のカラー。内部ディテールも忠実に再現

腰のデルタドライバーやデルタフォン＋デルタムーバーのブラスターモードなど、装備も精密に立体化。当然これらを使用するアクションポーズを楽しめることは間違いない。TAMASHII NATIONS STORE TOKYOでは、ファイズやカイザと並ぶ姿で展示されていた。

変身の方式が異なるため、他のライダーとは形状が異なるデルタドライバー

デルタフォン＋デルタムーバーのブラスターモードも装備

発表されたばかりのアイテムで、正式な製品化がされるのかは現在未定となっている。今後の公式発表に期待いただきたい。

(C)石森プロ・東映