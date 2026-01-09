無言のチラ見だけでも、その目力で十分伝わった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、6万5200点で快勝。前半の東2局6本場では、この時点でほぼトップ確定という大きなアガリをものにしたが、この時にセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が投げかけた視線が、ファンの目に止まった。

【映像】亜樹にチラリと視線を送った茅森

親番で倍満をアガリ、早々にトップ目に立っていた亜樹は東2局6本場の時点で5万6200点持ち。ここからどれだけリードを広げるかという点が注目されていた中、配牌はソウズで1面子が完成。さらに第1ツモの時点で一・二万、2・3索、2・3筒と123の三色同順が色濃く見えるチャンスだった。

絶好調の亜樹は、次々と面子を完成させるとわずか6巡目に1・4索の両面待ちでテンパイ。平和確定で、1索なら高目で三色同順だ。これに飛び込んでしまったのが7巡目に追っかけリーチを打った茅森。次巡の8巡目、1索を掴んでツモ切りし、これに亜樹からロンの声がかかった。

裏ドラが1枚乗り、リーチ・平和・三色同順・裏ドラの満貫。亜樹は「8000」と点数申告したが、この時カメラは放銃した茅森の表情をアップに。すると茅森は目を開いて亜樹の方をチラリと見た。この局は6本場だったことで、点数申告なら300点×6本場の1800点を追加するところ。亜樹も視線に気づいたのか「あ、ごめんなさい。8000は8600…。9800」と、2回言い直すという珍プレーにもなった。

ファンは、チラリと亜樹を見た茅森の視線、慌てながら点数申告した亜樹の微笑みに注目。「すっごい顔したやん」「計算に迷う亜樹さんすき」「茅森見てた」「さや姉の顔笑」「本場お願いしますの顔」「アキかわいいな」という声が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

