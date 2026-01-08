挟む幅を調整できる！縦置きノートパソコンアルミスタンド
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンを縦置き設置でデスクスペースを有効活用できるアルミスタンド「PDA-STN90S（1台用）」「PDA-STN91S（2台用）」を発売した。重厚感のあるアルミ製で、放熱性・耐久性・安定性に優れている。ノートパソコンを閉じたまま外部ディスプレイと接続して使うクラムシェルモードに最適だ。
■ノートパソコンを立てて、スペースを有効活用
縦置き用のノートパソコンスタンド。垂直にノートパソコンを設置することでデスクスペースが空き、ゆったりと作業することができる。
「PDA-STN91S」はノートパソコンに加え、タブレットやキーボードなど最大2台の機器を立てて収納できるので複数機器を使用する環境に最適だ。
■クラムシェルモードにも最適
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で、外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利だ。
■付属の六角レンチで幅調整が可能
設置する機器のサイズに合わせて、付属の六角レンチで簡単に幅調整ができる。
■シリコーンゴムで機器への傷防止
機器と接する部分はシリコーンゴムシート付きで、ノートパソコンに傷が付くのを防ぐ。
■底面には滑り止め付き
底面のシリコーンゴムシートは、滑り止め効果のほか、デスクなどの接地面がキズつくのを防ぐ。
■上質な質感のアルミ製
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチする。耐久性も優れている。
■安心して設置できる重量感
本体重量はPDA-STN90Sが約333g、PDA-STN91Sが約420g。ノートパソコンを出し入れしてもズレない、安定感のある重さだ。
■デスクスペースを有効活用できるアルミスタンド「PDA-STN90S（1台用）」
