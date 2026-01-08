PFUは、ドキュメントスキャナー「ScanSnap iX2500」で、新機能「ScanSnap Go」の提供を開始した。スマートフォンをスキャナー本体に近づけるだけで接続設定が完了し、スキャンが可能となる機能。

ScanSnap Goは、ユーザー所有のスマートフォンと、オフィスやコワーキングスペースなどに設置された共有のiX2500を一時的に接続する機能。スマートフォンをiX2500に近づけることでBluetoothを介して認識し、その後1対1のWi-Fi接続が自動的に設定される。

これにより、普段スマートフォンアプリ「ScanSnap Home」で使用しているスキャン設定やプロファイル（My ScanSnap）が、目の前のiX2500のタッチパネルに反映される。ユーザーは事前の複雑なネットワーク設定を行うことなく、自分専用のスキャナーと同じ感覚で操作できる。

利用後は接続が解除されると、iX2500本体からユーザー情報は自動的に消去される仕様となっており、共有端末利用時のプライバシーやセキュリティ確保に配慮されている。

本機能を利用するには、モバイル版アプリ「ScanSnap Home」のインストール、およびiX2500本体のファームウェアアップデートが必要となる。あわせて、iX2500本体の無線設定にてScanSnap Go機能を有効にする必要がある。

同社は今後、本機能を活用し、街中などの様々な場所でScanSnapを利用可能にする「ScanSnap Spot」を展開する予定としている。